Чому дрони РФ над Польщею збивали дорогими ракетами: у НАТО відповіли на критику

Пілоти винищувачів країн НАТО не повинні думати про вартість своїх ракет, коли вони збивають дрони над Польщею і захищають мирних жителів.

Як передає РБК-Україна , про це на пресконференції заявив головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі Алексус Гринкевич.

Гринкевич, коментуючи питання про застосування дорогих ракет для знищення дешевих дронів, зазначив, що вважає операцію успішною.

Він уточнив, що залучення додаткових ресурсів для вирішення цієї проблеми допоможе її вирішити. Саме тому НАТО розпочинає операцію "Східний вартовий". Вона необхідна, щоб країни Альянсу отримали дешевшу зброю, яку використовуватимуть для самозахисту.

"Зроблю останній коментар: коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає альянс, я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян", - уточнив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі.