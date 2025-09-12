ua en ru
Чому дрони РФ над Польщею збивали дорогими ракетами: у НАТО відповіли на критику

П'ятниця 12 вересня 2025 21:11
Чому дрони РФ над Польщею збивали дорогими ракетами: у НАТО відповіли на критику Фото: Алексус Гринкевич, головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі (flickr by Air & Space Forces Association)
Автор: Іван Носальський

Пілоти винищувачів країн НАТО не повинні думати про вартість своїх ракет, коли вони збивають дрони над Польщею і захищають мирних жителів.

Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції заявив головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі Алексус Гринкевич.

Гринкевич, коментуючи питання про застосування дорогих ракет для знищення дешевих дронів, зазначив, що вважає операцію успішною.

Він уточнив, що залучення додаткових ресурсів для вирішення цієї проблеми допоможе її вирішити. Саме тому НАТО розпочинає операцію "Східний вартовий". Вона необхідна, щоб країни Альянсу отримали дешевшу зброю, яку використовуватимуть для самозахисту.

"Зроблю останній коментар: коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає альянс, я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян", - уточнив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі.

Збиття дронів над Польщею

Нагадаємо, коли в ніч на 10 вересня Росія атакувала Польщу дронами, для знищення повітряних цілей у повітря піднімали винищувачі F-16 і F-35.

При цьому, за інформацією Bild, для знищення дронів використовувалися ракети AIM-9 Sidewinder, які коштують понад 400 тисяч євро.

Вартість російських "Гербер" становить близько 10 тисяч доларів.

