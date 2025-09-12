Почему дроны РФ над Польшей сбивали дорогими ракетами: в НАТО ответили на критику

Пилоты истребителей стран НАТО не должны думать о стоимости своих ракет, когда они сбивают дроны над Польшей и защищают мирных жителей.

Как передает РБК-Украина , об этом на пресс-конференции заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Гринкевич, комментируя вопрос о применении дорогих ракет для уничтожения дешевых дронов, отметил, что считает операцию успешной.

Он уточнил, что привлечение дополнительных ресурсов для решения этой проблемы поможет ее решить. Именно поэтому НАТО начинает операцию "Восточный страж". Она необходима, чтобы страны Альянса получили более дешевое оружие, которое будут использовать для самозащиты.

"Сделаю последний комментарий: когда пилот истребителя в воздухе или кто-то на земле защищает альянс, я не хочу, чтобы они думали о том, сколько стоит их оружие. Хочу, чтобы они защищали наших граждан", - уточнил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе.