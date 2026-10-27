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Чому дорожчає газ на АЗС і звідки оптимізм щодо дизеля: пояснення експерта

08:15 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Гамерська aimg Анастасія Мацепа
Чому дорожчає газ на АЗС і звідки оптимізм щодо дизеля: пояснення експерта Фото: чому на АЗС дорожчає газ (соцмережі ОККО)
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В Україні спала напруга на оптовому ринку дизельного пального, однак ціни на автогаз можуть зрости до 60 гривень за літр через дефіцит та проблеми з логістикою.

Про це в бліц-інтерв’ю для РБК-Україна розповів директор Консалтингової групи "A-95" Сергій Куюн.

Ситуація з дизельним пальним: ажіотаж зник, ціни стабілізуються

За словами експерта, ажіотажна напруга довкола дизельного пального, яка тривала останні два тижні, спала. Цьому сприяло рішення уряду минулого тижня зробити митне оформлення пального пріоритетним.

"З’явилися новини про те, що ажіотаж на оптовому ринку зник... Ми відчули, що напруга спала. Ажіотажного попиту більше не було, а оптові ціни навіть знизилися. Тому, думаю, зараз відбуватиметься стабілізація цін на АЗС і подальшого подорожчання дизельного пального не буде", - зазначив Куюн.

Водночас він додав, що ринок надалі стежитиме за динамікою світових цін, оскільки ситуація у світі залишається напруженою.

Автогаз може подорожчати до 60 грн за літр

Щодо скрапленого газу прогноз експерта залишається невтішним - вартість на стелах АЗС може зрости орієнтовно до 60 гривень за літр.

Ключові причини зростання цін на газ:

  • Дефіцит у Європі: у країнах ЄС, звідки Україна імпортує ресурс, спостерігається нестача газу.
  • Висока закупівельна ціна: вартість ресурсу на європейському ринку залишається високою.
  • Проблеми з логістикою: через обміління Дунаю Україна втратила можливість повною мірою використовувати цей важливий канал постачання, що призвело до дефіциту на внутрішньому ринку.

Прогнози щодо 150 грн за літр та механізми стримування цін

Куюн заявив, що не вірить у сценарії, за яких дизельне пальне коштуватиме 150 гривень за літр чи більше, оскільки у світі спостерігається поступове зменшення споживання пального.

Також він підкреслив, що в України немає дієвих механізмів для державного стримування цін у разі стрибка світових цін на нафту (зокрема дотацій чи зниження податків).

"В Україні тим більше немає можливості дотувати ціни, оскільки в бюджеті немає зайвих грошей. Тому ми фактично безпосередньо переносимо ціни на колонки АЗС", - підсумував експерт.

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