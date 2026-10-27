Ціни на АЗС 27 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

В Україні у вівторок, 27 жовтня, зафіксовано чергове підвищення цін на пальне в кількох великих мережах АЗС.Найбільшу динаміку зростання продемонструвала мережа SOCAR, яка підняла вартість усіх видів бензину та дизелю, тоді як OKKO, WOG та "Укрнафта" скоригували цінники на окремі види пального.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Масштабне зростання на SOCAR: Мережа підвищила ціни на 1,00 грн/л за всіма позиціями бензину та дизельного пального. Преміальний Бензин NANO 100 перетнув позначку у 105,00 грн/л, а ДП NANO Extro зросло до 111,00 грн/л.

Подорожчання дизелю та автогазу на OKKO: Мережа OKKO підняла ціну на обидва види дизельного пального на 1,00 грн/л (ДП Pulls - до 109,90 грн/л, ДП Євро - до 106,90 грн/л), а також підняла вартість автогазу на 1,00 грн/л - до 57,50 грн/л.

Подальше зростання цін на автогаз: Окрім OKKO, газ подорожчав на 1,00 грн/л у мережах WOG (до 57,90 грн/л) та "Укрнафта" (до 53,90 грн/л).

Стабільність на UPG: Мережа UPG залишила вартість усіх видів пального та автогазу без змін на рівні попереднього дня.

Фото: ціни на АЗС 27 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 27 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 109,90 грн (+1 грн)

ДП Євро: 106,90 грн (+1 грн)

Газ: 57,50 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 109,90 грн

ДП Євро-5: 106,90 грн

Газ: 57,90 грн (+1 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн (+1 грн)

Бензин NANO 95: 98,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95: 95,90 грн (+1 грн)

ДП NANO Extro: 111,00 грн (+1 грн)

ДП NANO: 108,00 грн (+1 грн)

Газ: 56,50 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 103,90 грн

ДП: 101,90 грн

Газ: 53,90 грн (+1 грн)

UPG