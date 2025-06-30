Чому дитина дихає ротом і чим це небезпечно: неонатолог пояснила, коли бити на сполох

Чому дитина має дихати носом

"Зазвичай в житті людини переважає носове дихання. Діти першого року життя взагалі “не вміють” дихати ротом, вони практично весь час дихають через ніс", - пояснює Богославська.

У перші місяці життя носове дихання критично важливе: воно дозволяє дитині одночасно дихати, смоктати та ковтати без ризику задихнутись.

Крім того, дихання носом очищує, зволожує та зігріває повітря, яке потрапляє до легенів.

"Носове дихання виконує важливі функції, які втрачаються при диханні ротом", - підкреслює неонатолог.

Чому дитина починає дихати ротом

"Дихання ротом у дітей може відбуватися за рахунок певних причин, пов’язаних зі станом здоров’я. Або це може бути звичка, яка з’явилась після перенесеної хвороби, зазвичай ГРВІ, під час якої був нежить та набряк слизової оболонки носа, при цьому дитина звикла дихати ротом. Хвороба пройшла, а звичка лишилась", - зазначає лікарка.

Найпоширеніші причини:

аденоїди, поліпи

запальні захворювання носа

викривлення носової перегородки

алергія

травми носа

слабкість м’язів рота й щелепи

лікарські засоби, що пересушують слизову.

Таке дихання може стати постійним і не помітним для батьків - але його наслідки з часом виявляються дуже серйозними.

До чого може призвести дихання ротом

Якщо проблема не вирішується, можуть виникнути такі порушення:

кисневе голодування мозку, постійна втома (кількість кисню, який надходить в організм людини, зменшена на 15-20%)

зниження імунітету

порушення розвитку (затримка фізичного, розумового, мовного розвитку)

порушення сну

формування неправильного прикусу, розвиток карієсу, захворювання ясен

зміни виразу обличчя (“аденоїдне” обличчя)

погіршення навчання

некомфортний емоційний стан, особливо в колективі

Як діяти батькам

Перше, що радить лікарка - не ігнорувати проблему й звернутися до фахівців.

"Звернутися до лікаря педіатра, отоларинголога, ортодонта, або іншого спеціаліста при потребі для визначення причин та лікування", - каже Богославська.

Також варто створити правильні умови вдома:

Зволоження повітря в кімнаті

Часте провітрювання

Уникати пересихання слизових (вживання достатньої кількості рідини)

Правильне дихання - це не просто комфорт, а основа здорового росту, розвитку мозку, імунітету та навіть успішного навчання. Якщо ви помітили, що дитина часто дихає ротом - це привід не відкладати візит до лікаря.

