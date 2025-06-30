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Почему ребенок дышит ртом и чем это опасно: неонатолог объяснила, когда бить тревогу

Фото: Чем опасно дыхание ртом у ребенка (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Родители часто замечают: ребенок спит с открытым ртом или тяжело дышит. Но такая привычка - не пустяк. Она может свидетельствовать о проблемах со здоровьем и даже влиять на развитие ребенка.

О том, почему дети дышат ртом, какие могут быть последствия и что делать, рассказала врач-неонатолог Ирина Богославская в комментарии для РБК-Украина.

Почему ребенок должен дышать носом

"Обычно в жизни человека преобладает носовое дыхание. Дети первого года жизни вообще "не умеют" дышать ртом, они практически все время дышат через нос", - объясняет Богославская.

В первые месяцы жизни носовое дыхание критически важно: оно позволяет ребенку одновременно дышать, сосать и глотать без риска задохнуться.
Кроме того, дыхание носом очищает, увлажняет и согревает воздух, который попадает в легкие.

"Носовое дыхание выполняет важные функции, которые теряются при дыхании ртом", - подчеркивает неонатолог.

Почему ребенок начинает дышать ртом

"Дыхание ртом у детей может происходить за счет определенных причин, связанных с состоянием здоровья. Или это может быть привычка, которая появилась после перенесенной болезни, обычно ОРВИ, во время которой был насморк и отек слизистой оболочки носа, при этом ребенок привык дышать ртом. Болезнь прошла, а привычка осталась", - отмечает врач.

  • Самые распространенные причины:
  • аденоиды, полипы
  • воспалительные заболевания носа
  • искривление носовой перегородки
  • аллергия
  • травмы носа
  • слабость мышц рта и челюсти
  • лекарственные средства, пересушивающие слизистую.

Такое дыхание может стать постоянным и не заметным для родителей - но его последствия со временем оказываются очень серьезными.

К чему может привести дыхание ртом

Если проблема не решается, могут возникнуть следующие нарушения:

  • кислородное голодание мозга, постоянная усталость (количество кислорода, который поступает в организм человека, уменьшено на 15-20%)
  • снижение иммунитета
  • нарушение развития (задержка физического, умственного, речевого развития)
  • нарушение сна
  • формирование неправильного прикуса, развитие кариеса, заболевания десен
  • изменения выражения лица ("аденоидное" лицо)
  • ухудшение обучения
  • некомфортное эмоциональное состояние, особенно в коллективе

Как действовать родителям

Первое, что советует врач - не игнорировать проблему и обратиться к специалистам.
"Обратиться к врачу педиатру, отоларингологу, ортодонту, или другому специалисту при необходимости для определения причин и лечения", - говорит Богославская.
Также стоит создать правильные условия дома:

  • Увлажнение воздуха в комнате
  • Частое проветривание
  • Избегать пересыхания слизистых (употребление достаточного количества жидкости)

Правильное дыхание - это не просто комфорт, а основа здорового роста, развития мозга, иммунитета и даже успешного обучения. Если вы заметили, что ребенок часто дышит ртом - это повод не откладывать визит к врачу.

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