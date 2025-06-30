Почему ребенок дышит ртом и чем это опасно: неонатолог объяснила, когда бить тревогу

Родители часто замечают: ребенок спит с открытым ртом или тяжело дышит. Но такая привычка - не пустяк. Она может свидетельствовать о проблемах со здоровьем и даже влиять на развитие ребенка.
О том, почему дети дышат ртом, какие могут быть последствия и что делать, рассказала врач-неонатолог Ирина Богославская в комментарии для РБК-Украина.
"Обычно в жизни человека преобладает носовое дыхание. Дети первого года жизни вообще "не умеют" дышать ртом, они практически все время дышат через нос", - объясняет Богославская.
В первые месяцы жизни носовое дыхание критически важно: оно позволяет ребенку одновременно дышать, сосать и глотать без риска задохнуться.
Кроме того, дыхание носом очищает, увлажняет и согревает воздух, который попадает в легкие.
"Носовое дыхание выполняет важные функции, которые теряются при дыхании ртом", - подчеркивает неонатолог.
"Дыхание ртом у детей может происходить за счет определенных причин, связанных с состоянием здоровья. Или это может быть привычка, которая появилась после перенесенной болезни, обычно ОРВИ, во время которой был насморк и отек слизистой оболочки носа, при этом ребенок привык дышать ртом. Болезнь прошла, а привычка осталась", - отмечает врач.
Такое дыхание может стать постоянным и не заметным для родителей - но его последствия со временем оказываются очень серьезными.
Если проблема не решается, могут возникнуть следующие нарушения:
Первое, что советует врач - не игнорировать проблему и обратиться к специалистам.
"Обратиться к врачу педиатру, отоларингологу, ортодонту, или другому специалисту при необходимости для определения причин и лечения", - говорит Богославская.
Также стоит создать правильные условия дома:
Правильное дыхание - это не просто комфорт, а основа здорового роста, развития мозга, иммунитета и даже успешного обучения. Если вы заметили, что ребенок часто дышит ртом - это повод не откладывать визит к врачу.
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