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Не всі батьки знають: коли починати вести щоденник здоров’я дитини і що записувати

Субота 21 червня 2025 08:22
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Не всі батьки знають: коли починати вести щоденник здоров’я дитини і що записувати Педіатр пояснила, в яких випадках щоденник здоров’я дитини - справжня необхідність (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Багато батьків думають, що для ретельного контролю за здоров’ям малюка варто вести щоденник спостережень - з нотатками про їжу, температуру, сон, випорожнення тощо. Але чи це справді потрібно? І коли така звичка може стати не просто корисною, а буквально незамінною для точного діагнозу?

Лікар-педіатр Жанна Руднєва пояснила РБК-Україна, в яких випадках щоденник здоров’я дитини стає важливим інструментом у руках батьків і медиків, а коли він зайвий.

Чи потрібно вести щоденник для здорової дитини?

За словами лікарки, "здоровій дитині вести щоденник здоров’я немає потреби".

"Більшість таких щоденників заповнюються у довільній формі, і в нормі не є обов’язковими", - розповідає педіатр.

Проте бувають ситуації, коли така система фіксації симптомів чи раціону суттєво допомагає лікарю поставити діагноз.

У яких випадках щоденник здоров’я справді допомагає:

  • Підозра на харчову алергію (щоденник харчування допомагає визначити, які продукти могли викликати реакцію)

  • Блювання, діарея, зневоднення (фіксація кількості рідини, їжі, температури, випорожнень допомагає розрахувати дефіцит води й об’єм регідратації)

  • Недостатня вага (запис кількості вжитої їжі допомагає розрахувати потребу в догодовуванні)

  • Температура (точні записи лихоманки допомагають підібрати дозування жарознижувальних препаратів)

  • Фізичний розвиток (графіки зросту та ваги дозволяють оцінити розвиток дитини у динаміці, а стандартні таблиці легко знайти в Google).

Коли треба йти до вузького спеціаліста?

Педіатр спостерігає за дитиною та визначає потребу в консультації інших фахівців. Самостійне звернення до вузького спеціаліста без показань не завжди ефективне.

"Згідно з діючими протоколами МОЗ, відповідальність за стан здоров’я дитини покладена саме на педіатра. Тому саме педіатр і визначає по нагляду за дитиною, до яких фахівців треба скерувати дитину - до невролога, гастроентеролога, отоларинголога тощо", - пояснює лікар.

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