Зубков офіційно перейшов у турецький клуб: гратиме з двома іншими українцями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби "Шахтаря" та "Трабзонспора" .

"Олександр Зубков залишає "Шахтар" та переходить до "Трабзонспора". Відповідної угоди клуби досягли 3 лютого", – інформують офіційні пабліки "гірників".

Подробиці контракту клуби наразі не розголошують. Втім, за інформацією турецьких ЗМІ, Зубков уклав із новим клубом контракт до літа 2029 року. Сума угоди склала 7,5 мільйонів євро без урахування бонусів. Це рекордне придбання для турецького клубу.

"Трабзонспор" після 22-х турів посідає в турецькій Суперлізі 11-ту сходинку. Наступний матч команда проведе в другому раунді національного Кубка - проти "Іскендерунспора" в середу, 5 лютого.

У "Трабзонспорі" вже грають двоє українців. Зубков приєднається до екс-гравця луганської "Зорі" Арсенія Батагова, який поповнив лави клубу літом минулого року, та свого екс-партнера по "Шахтарю" – форварда Данила Сікана, що перейшов вже у поточне трансферне вікно.

"Шахтар" взимку продав у турецькі команди вже третього футболіста національної збірної. Крім Сікана та Зубкова, до Туреччини переїхав багаторічний капітан "гірників" півзахисник Тарас Степаненко, який уклав угоду з клубом "Еюпспор".

Хто такий Олександр Зубков

28-річний уродженець Макиївки донецької області. Вихованець донецького "Олімпік-УОР" та академії "Шахтаря". З 2013 року став виступати за команду "гірників" U-19, у складі якої був фіналістом Юнацької ліги УЄФА-2014/15.

23 вересня 2015 року дебютував за основну команду "Шахтаря" у виїзному кубковому поєдинку проти "Тернополя", вийшовши в стартовому складі і відігравши всі 90 хвилин. 15 травня 2016 року вперше зіграв у вітчизняній Прем'єр-лізі, вийшовши на заміну в домашньому матчі проти луганської "Зорі".

На правах оренди грав за "Маріуполь" та угорський "Ференцварош". З будапештським клубом згодом уклав повноцінний контракт. Загалом провів в Угорщині три роки, після чого влітку 2022-го повернувся до "Шахтаря".

Усього у футболці "оранжево-чорних" провів 107 матчів, забив 20 м'ячів та віддав 22 гольові передачі. Разом із клубом виграв 9 трофеїв: 4 титули чемпіона України, 4 Кубки та 1 Суперкубок.

За збірну України зіграв 37 матчів, у яких забив два голи. Був учасником чемпіонатів Європи 2020 та 2024 років.