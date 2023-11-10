Чому дешевшає долар та що буде з курсом: прогноз до кінця року

Для підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: ексклюзивний коментар начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, дані НБУ, публічні заяви голови НБУ Андрія Пишного.

Нова політика НБУ та ситуація на міжбанку

За місяць після запровадження нового режиму курс на міжбанку впав фактично на 1 гривню з 36,93 до 36 гривень за долар. У перші дні для підтримки балансу НБУ збільшив інтервенції та продав за тиждень 1 млрд 152 млн доларів. Водночас НБУ поступово знизив тижневий обсяг продажу до середнього значення з початку року - 564 млн доларів.

У підсумку офіційний курс знизився з рівня 36,57 грн/долар, який НБУ тримав з липня 2022 року, до 36,03 грн/долар на початок листопада.

Як зазначив в коментарі РБК-Україна начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, НБУ перебуває в процесі створення вільного ринку після довготривалого "фіксованого" стану. І зараз можна говорити про те, що регулятор бере участь в торгах тільки у випадку певних "перекосів".

"Останнім часом, завдяки очікуваним змінам у термінах повернення валютного виторгу експортерами, а також через те, що раніше багато клієнтів, в очікуванні девальвації, придбали валюти з лишком, попит на ринку значно впав. Можна сказати, що наразі фіксується стан "валютного переситу". Власне це природна причина часткової (тимчасової) ревальвації", - додав він.

Готівковий ринок

На готівковому ринку курс також падає і опустився за місяць приблизно на 50 копійок до 37,70 гривень за долар.

Лєсовий вважає, що головний фактор впливу на готівковий ринок - це зміни на міжбанку, а також та можливість "перетікання" валюти з одного ринку на інший. Крім того збільшення лімітів на придбання валюти населенням під обов’язкове подальше розміщення її на депозитах, можливість кожній фізичній особі купувати на міжбанку валюту в еквіваленті 50 тис. гривень та збільшення ліміту продажу готівкової валюти банками на суму залишків станом на 13 квітня 2022 року збільшили пропозицію на готівковому ринку та не дають сильно відірватись готівковому курсу від міжбанківського.

"Звісно існує кілька фундаментальних факторів, що впливають на готівковий ринок. Чим ближче до кінця року, тим більш актуальним стає чинник міжнародної фінансової допомоги на 2024 рік. Вже близько місяця інформпростір "лихоманить" від досить суперечливих новин. З одного боку досі нез’ясований обсяг допомоги від США та ЄС, а з іншого - представники українського уряду все настійливіше "попереджають" суспільство про ризики, з якими може стикнутися Україна в разі скорочення міжнародної фіндопомоги", - зазначив експерт.

Крім того, ухвалений держбюджет на 2024 рік передбачає, що левова частка видатків закладено саме з урахуванням бажаної допомоги у розмірі 41 млрд доларів.

За його словами, на валютний ринок також впливає розвиток всіх секторів економіки (тут варто говорити про все в комплексі: від показників зростання ВВП, до розвитку великого, малого та середнього бізнесу), розвиток експорту (цей фактор періодично з позитивних може бути досить "проблемним", після чергового акту агресії по портовій інфраструктурі, суднах чи через блокування кордону польськими перевізниками).

"Крім того, ситуація на фронті та можливі наслідки ворожих ракетних та БПЛА-атак, хоч і не мають прямого впливу на ринок, але все ж є досить потужною обставиною для формування економічної кон’юнктури (як працюватиме український бізнес за умов перебоїв з енергопостачанням) та суспільних настроїв", - сказав Лєсовий.

Експерт акцентував ще й на тому, що завдяки правильній монетарній політиці, НБУ "зв'язує" вільну гривню активним розвитком банківських депозитів, утримуючи ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами на привабливому для розвитку гривневих вкладів рівні у 20%. У контексті зниження темпів інфляції (у річному вимірі інфляція скоротилася до 5,3%) середні ставки за гривневими вкладами залишаються на досить високими, та й відповідно зростає "чистий" прибуток за гривневими депозитами - до 6-7%. Це майже 2-2,5 рази вище за прибутковість валютних депозитів.

Прогноз до кінця року

Після запровадження керованої гнучкості голова НБУ Андрій Пишний заявив, що нова політика не означає, що гривня постійно падатиме, а термін "керована гнучкість курсу" не дорівнює "перманентній девальвації". За його словами, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, а будь-які коливання курсу або у бік ослаблення гривні чи зміцнення суттєво обмежуватимуться.

Як зазначив Лєсовий, НБУ не "тримає" курс, а використовує важелі режиму "керованої гнучкості": тобто втручається лише за допомогою обсягів валютних інтервенцій та їхньої частоти. "Звісно безготівковий ринок очікує, що "свободи" курсоутворення стане трохи більше (тобто регулятор може відкоригувати обсяги валютних інтервенцій, скоротивши чи навпаки збільшивши їх із щотижневим "кроком" 50-60 млн доларів). Саме така "гнучкість" свідчить про зменшення присутності регулятора на ринку",- додав він.

Водночас експерт наголосив, що валютний курс передусім залежить від співвідношення попиту та пропозиції. "Тому не можна виключати більшу динаміку зміни курсів на міжбанку, як в бік здорожчання, так і в бік зменшення, що позначатиметься на готівковому ринку з додаванням до міжбанківського курсу ще 1-1,5% вартості", - вважає начальник департаменту казначейства "Глобус Банку".

"Тобто, іншими словами, регулятор ретельно вивчає й аналізує, як працює новий "вільний" режим на міжбанку, та як це впливає на поведінку гравців, як це потім позначається на готівковому ринку. Тому тактично цілком припустимо, що з часом за умов інших сприятливих обставин регулятор даватиме більше "свободи" курсоутворенню на міжбанку", - сказав банкір.

Як зазначив Лєсовий, більшість фахівців схиляються до думки, що зростання курсу долара неминуче.

"Аргументи та їхня важливість для економіки лунають різні. Але, на мій погляд, все ж таки, попит і пропозиція стануть найголовнішим фактором, що формуватиме ситуацію на ринку у перспективі 1-2 місяців", - прогнозує він.