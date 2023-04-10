Чому дешевшає долар та що буде з курсом після Великодня: прогноз експерта

"Традиційно на свята курси валют як правило знижуються. В історії бувають відхилення, але в принципі просідання курсу готівкового ринку перед святами вказує на те що валютний ринок знаходиться у стані спокою", - сказав Шапран.

Чи збережеться ця тенденція після свят, вже "буде залежати від багатьох факторів в т.ч. від успіхів на фронті, які важко прогнозувати зараз", зазначив він.

Але за цих умов, які є, курс готівкового ринку має коливатись біля офіційного курсу, наголосив Шапран.

"У нас в принципі конкурентний ринок валюти, у банків були і є можливості поповнювати ринок готівковою валютою, що вони і робили останні місяці. Але не забуваємо що мова йде саме про готівковий курс, а значить про збалансованість потоків на продаж і купівлю готівки, яка в т.ч. залежить від настроїв українців, від стану їх доходів після повернення з вимушеної еміграції", сказав економіст та додав, що одним із позитивних факторів що впливає на готівковий курс - "повернення громадян, які поступово повертаються до України з непустими гаманцями".

Шапран не виключає, що курс на готівковому ринку впаде до рівня офіційного 36,6 гривень за долар.

"Такий сценарій цілком можливий за умови відсутності негативних шоків, але його реалізація є реальною тільки при повному збалансуванні потоків на готівковому ринку, коли банки перестануть відчувати нестачу валюти і завозити її в Україну", - сказав він.

За таких умов зникне фактор тиску комісійних за переведення безготівкового долара в готівковий "і через конкуренцію курс максимально наблизиться до 36,6", додав економіст.