Почему дешевеет доллар и что будет с курсом после Пасхи: прогноз эксперта

"Традиционно на праздники курсы валют как правило снижаются. В истории бывают отклонения, но в принципе проседание курса наличного рынка перед праздниками указывает на то, что валютный рынок находится в покое", - сказал Шапран.

Сохранится ли эта тенденция после праздников, уже "будет зависеть от многих факторов, в том числе от успехов на фронте, которые трудно прогнозировать сейчас", отметил он.

Но при этих условиях курс наличного рынка должен колебаться у официального курса, подчеркнул Шапран.

"У нас в принципе конкурентный рынок валюты, у банков были и есть возможности пополнять рынок наличной валютой, что они и делали последние месяцы. Но не забываем что речь идет именно о наличном курсе, а значит о сбалансированности потоков на продажу и покупку наличных, которая в т.ч. зависит от настроений украинцев, от состояния их доходов после возвращения из вынужденной эмиграции", сказал экономист и добавил, что одним из положительных факторов влияющих на наличный курс - "возвращение граждан, которые постепенно возвращаются в Украину с непустыми кошельками".

Шапран не исключает, что курс на наличном рынке упадет до официального уровня 36,6 гривен за доллар.

"Такой сценарий вполне возможен при отсутствии негативных шоков, но его реализация реальна только при полной сбалансировании потоков на наличном рынке, когда банки перестанут испытывать нехватку валюты и завозить ее в Украину", - сказал он.

В таких условиях исчезнет фактор давления комиссионных за перевод безналичного доллара в наличный "и из-за конкуренции курс максимально приблизится к 36,6", добавил экономист.