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У НБУ назвали причини покращення ситуації на валютному ринку та стабілізації курсу гривні

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Україна, Понеділок 10 квітня 2023 11:36
У НБУ назвали причини покращення ситуації на валютному ринку та стабілізації курсу гривні Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація на валютному ринку України поліпшується. Якщо в червні минулого року різниця між офіційним та готівковим курсом гривні до долара сягала 28,5%, то останніми тижнями вона перебувала в діапазоні 2-4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.

Як зазначив Ніколайчук, ситуація покращилася завдяки таким факторам:

У НБУ назвали причини покращення ситуації на валютному ринку та стабілізації курсу гривні

  • ритмічному надходженню міжнародної допомоги, подальшому пристосуванню економіки до умов війни та продовженню "зернової угоди";
  • калібруванню Національним банком валютних обмежень, що дало змогу мінімізувати непродуктивний відплив капіталу з країни;
  • послідовній монетарній політиці НБУ, спрямованій на збільшення привабливості гривневих активів;
  • запровадженню НБУ інструментів для зниження попиту та збільшення пропозиції в готівковому сегменті валютного ринку. Серед них: депозит із безготівковою купівлею валюти та депозит із захистом від зміни курсу;
  • подальшій стабілізації очікувань, зокрема відмові від емісійного фінансування дефіциту бюджету та зростанню привабливості гривневих активів.
  • зменшенню інтенсивності обстрілів (окрім лінії фронту) і успіхам Збройних сил України.

Нагадаємо, у березні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 3,4% до 38,55 гривень. Курс знизився до мінімуму з літа 2022 року.

НБУ не змінює офіційний курс гривні до долара з 21 липня 2022 року - 36,6 гривень за долар.

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