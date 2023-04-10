У НБУ назвали причини покращення ситуації на валютному ринку та стабілізації курсу гривні

Ситуація на валютному ринку України поліпшується. Якщо в червні минулого року різниця між офіційним та готівковим курсом гривні до долара сягала 28,5%, то останніми тижнями вона перебувала в діапазоні 2-4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.

Нагадаємо, у березні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 3,4% до 38,55 гривень. Курс знизився до мінімуму з літа 2022 року.

НБУ не змінює офіційний курс гривні до долара з 21 липня 2022 року - 36,6 гривень за долар.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.