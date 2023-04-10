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Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 10 квітня

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Україна, Понеділок 10 квітня 2023 11:04
Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 10 квітня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,90 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 40,90 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,30 грн (37,35 – 7 квітня)
  • продаж – 37,90 грн (37,95 – 7 квітня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,20 грн (40,30 – 7 квітня),
  • продаж – 40,90 грн (41,00 – 7 квітня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 7 квітня),
  • продаж – 8,75 грн (8,75 – 7 квітня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 10 квітня становить 39,9146 грн за євро.

Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 10 квітня

Нагадаємо, ситуація на безготівковому валютному ринку покращала. НБУ скоротив продаж доларів із резервів у 2,7 разу до 125 млн доларів.

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