Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 10 квітня
В обмінних пунктах України сьогодні, 10 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,90 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 40,90 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 37,30 грн (37,35 – 7 квітня)
- продаж – 37,90 грн (37,95 – 7 квітня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,20 грн (40,30 – 7 квітня),
- продаж – 40,90 грн (41,00 – 7 квітня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,30 грн (8,30 – 7 квітня),
- продаж – 8,75 грн (8,75 – 7 квітня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 10 квітня становить 39,9146 грн за євро.
Нагадаємо, ситуація на безготівковому валютному ринку покращала. НБУ скоротив продаж доларів із резервів у 2,7 разу до 125 млн доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .