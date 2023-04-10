Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 10 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,90 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 40,90 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 37,30 грн (37,35 – 7 квітня)

продаж – 37,90 грн (37,95 – 7 квітня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,20 грн (40,30 – 7 квітня),

продаж – 40,90 грн (41,00 – 7 квітня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,30 грн (8,30 – 7 квітня),

продаж – 8,75 грн (8,75 – 7 квітня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 10 квітня становить 39,9146 грн за євро.