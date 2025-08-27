Чому депресія "краде" вашу пам'ять і змушує мозок працювати в тумані

Лікарі називають проблеми з пам'яттю та "туман" в голові - когнітивними симптомами депресії. Саме про цей феномен когнітивної дисфункції розповідає психологиня та дослідниця депресії докторка Бетані Джубі.

Що таке "мозковий туман" при депресії

"Мозковий туман" - це не медичний діагноз, а термін, яким описують сукупність когнітивних порушень, що супроводжують депресивні стани.

За даними Healthline він охоплює:

Проблеми з мисленням - думки стають уповільненими, складно швидко аналізувати ситуації.

Пам'ять - забування планів, труднощі з навчанням нового

Виконавчі функції - складність у прийнятті рішень та плануванні.

Найчастіше це проявляється як "затримки в мисленні" - людині важко завершити розмову, виконати інструкцію чи зосередитися на завданні.

Симптоми, на які варто звернути увагу

Когнітивні порушення можуть виглядати по-різному, але найбільш типові ознаки такі:

Втрата концентрації - відчуття, що думки "розбігаються".

Часте забування - ключі, документи, домовленості.

Уповільнена реакція - навіть проста дія виконується довше.

Нерішучість - складно обрати навіть дрібницю, наприклад, що купити у магазині.

Проблеми з мовленням - складно підібрати слова або пояснити думку.

Чому так відбувається: наука пояснює

Нейробіологи вважають, що причина у змінах мозку:

Зниження об'єму сірої речовини в гіпокампі та префронтальній корі, що відповідають за пам’ять і увагу.

Дисбаланс нейромедіаторів (серотонін, дофамін, норадреналін) уповільнює передачу сигналів у мозку. Саме ці речовини відповідають не лише за настрій, а й за швидкість мислення, концентрацію та пам'ять.

Хронічний стрес і підвищений кортизол руйнують нейрони у гіпокампі. Тривали стрес підвищує рівень гормону кортизолу, який у великих дозах шкодить гіпокампу - зоні мозку, що відповідає за пам'ять та навчання.

Ці процеси роблять депресію не лише психологічним, а й нейробіологічним захворюванням.

Чи можна щось зробити з "мозковим туманом"

Фахівці наголошують - важливо не чекати, що симптоми минуть самі. Сучасні методи лікування пропонують:

Психотерапія

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ).

Діалектична поведінкова терапія (ДПТ).

Міжособистісна терапія.

Зміни у способі життя

регулярна фізична активність

здорове харчування

зниження кофеїну, алкоголю й цукру

медитація та якісний сон

Медикаменти (антидепресанти, які підбирає лише лікар).

Чому варто звернутися до спеціаліста

Когнітивні симптоми депресії можуть зберігатися навіть тоді, коли настрій покращився. Це сигнал про те, що мозок ще відновлюється, і без допомоги ризик рецидиву високий.

Докторка Бетані Джубі, яка спеціалізується на відновленні після травм та управлінні стресом, підкреслює, якщо ви відчуваєте, що ваші думки постійно "застрягають у тумані" і ви забуваєте звичні слова, домовленості чи куди поклали якусь річ, - це не слабкість, а симптоми. І з ними потрібно працювати так само як із будь-якою іншою хворобою.

Якщо вас турбують подібні симптоми, необхідно звернутися за допомогою до фахівця. Займатися самолікуванням небезпечно і ви будете втрачати дорогоцінний час. Тільки фахова консультація та підбір індивідуального лікування допоможе вам повернутися до звичного способу життя.