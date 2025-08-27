Чому депресія "краде" вашу пам'ять і змушує мозок працювати в тумані

Депресія - це не лише постійний поганий настрій і втрата енергії. Все більше досліджень доводять, що цей стан здатний змінювати роботу мозку на рівні гормонів і нейронних зв'язків. У результаті людина стикається не тільки з апатією чи безсиллям, а й із менш очевидними сигналами - розсіяністю, "провалами" пам'яті та відчуттям, ніби думки розчиняються у тумані.
Як депресія впливає на роботу мозку та пам'яті та у яких речах це проявляється, розповідає РБК-Україна.
Лікарі називають проблеми з пам'яттю та "туман" в голові - когнітивними симптомами депресії. Саме про цей феномен когнітивної дисфункції розповідає психологиня та дослідниця депресії докторка Бетані Джубі.
"Мозковий туман" - це не медичний діагноз, а термін, яким описують сукупність когнітивних порушень, що супроводжують депресивні стани.
За даними Healthline він охоплює:
Когнітивні порушення можуть виглядати по-різному, але найбільш типові ознаки такі:
Втрата концентрації - відчуття, що думки "розбігаються".
Часте забування - ключі, документи, домовленості.
Уповільнена реакція - навіть проста дія виконується довше.
Нерішучість - складно обрати навіть дрібницю, наприклад, що купити у магазині.
Проблеми з мовленням - складно підібрати слова або пояснити думку.
Нейробіологи вважають, що причина у змінах мозку:
Ці процеси роблять депресію не лише психологічним, а й нейробіологічним захворюванням.
Фахівці наголошують - важливо не чекати, що симптоми минуть самі. Сучасні методи лікування пропонують:
Психотерапія
Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ).
Діалектична поведінкова терапія (ДПТ).
Міжособистісна терапія.
Зміни у способі життя
Медикаменти (антидепресанти, які підбирає лише лікар).
Когнітивні симптоми депресії можуть зберігатися навіть тоді, коли настрій покращився. Це сигнал про те, що мозок ще відновлюється, і без допомоги ризик рецидиву високий.
Докторка Бетані Джубі, яка спеціалізується на відновленні після травм та управлінні стресом, підкреслює, якщо ви відчуваєте, що ваші думки постійно "застрягають у тумані" і ви забуваєте звичні слова, домовленості чи куди поклали якусь річ, - це не слабкість, а симптоми. І з ними потрібно працювати так само як із будь-якою іншою хворобою.
Якщо вас турбують подібні симптоми, необхідно звернутися за допомогою до фахівця. Займатися самолікуванням небезпечно і ви будете втрачати дорогоцінний час. Тільки фахова консультація та підбір індивідуального лікування допоможе вам повернутися до звичного способу життя.