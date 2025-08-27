Почему депрессия "крадет" вашу память и заставляет мозг работать в тумане

Депрессия - это не только постоянное плохое настроение и потеря энергии. Все больше исследований доказывают, что это состояние способно менять работу мозга на уровне гормонов и нейронных связей. В результате человек сталкивается не только с апатией или бессилием, но и с менее очевидными сигналами - рассеянностью, "провалами" памяти и ощущением, будто мысли растворяются в тумане.
Как депрессия влияет на работу мозга и памяти и в каких вещах это проявляется, рассказывает РБК-Украина.
Врачи называют проблемы с памятью и "туман" в голове - когнитивными симптомами депрессии. Именно об этом феномене когнитивной дисфункции рассказывает психолог и исследовательница депрессии доктор Бетани Джуби.
"Мозговой туман" - это не медицинский диагноз, а термин, которым описывают совокупность когнитивных нарушений, сопровождающих депрессивные состояния.
По данным Healthline он охватывает:
Когнитивные нарушения могут выглядеть по-разному, но наиболее типичные признаки таковы:
Потеря концентрации - ощущение, что мысли "разбегаются".
Частое забывание - ключи, документы, договоренности.
Замедленная реакция - даже простое действие выполняется дольше.
Нерешительность - сложно выбрать даже мелочь, например, что купить в магазине.
Проблемы с речью - сложно подобрать слова или объяснить мысль.
Нейробиологи считают, что причина в изменениях мозга:
Эти процессы делают депрессию не только психологическим, но и нейробиологическим заболеванием.
Специалисты отмечают - важно не ждать, что симптомы пройдут сами. Современные методы лечения предлагают:
Психотерапия
Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ).
Диалектическая поведенческая терапия (ДПТ).
Межличностная терапия.
Изменения в образе жизни
Медикаменты (антидепрессанты, которые подбирает только врач).
Когнитивные симптомы депрессии могут сохраняться даже тогда, когда настроение улучшилось. Это сигнал о том, что мозг ещё восстанавливается, и без помощи риск рецидива высок.
Доктор Бетани Джуби, которая специализируется на восстановлении после травм и управлении стрессом, подчёркивает, если вы чувствуете, что ваши мысли постоянно "застревают в тумане" и вы забываете привычные слова, договорённости или куда положили какую-то вещь, - это не слабость, а симптомы. И с ними нужно работать так же как с любой другой болезнью.
Если вас беспокоят подобные симптомы, необходимо обратиться за помощью к специалисту. Заниматься самолечением опасно и вы будете терять драгоценное время. Только профессиональная консультация и подбор индивидуального лечения поможет вам вернуться к привычному образу жизни.