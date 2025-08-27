Почему депрессия "крадет" вашу память и заставляет мозг работать в тумане

Врачи называют проблемы с памятью и "туман" в голове - когнитивными симптомами депрессии. Именно об этом феномене когнитивной дисфункции рассказывает психолог и исследовательница депрессии доктор Бетани Джуби.

Что такое "мозговой туман" при депрессии

"Мозговой туман" - это не медицинский диагноз, а термин, которым описывают совокупность когнитивных нарушений, сопровождающих депрессивные состояния.

По данным Healthline он охватывает:

Проблемы с мышлением - мысли становятся замедленными, сложно быстро анализировать ситуации.

Память - забывание планов, трудности с обучением нового

Исполнительные функции - сложность в принятии решений и планировании.

Чаще всего это проявляется как "задержки в мышлении" - человеку трудно завершить разговор, выполнить инструкцию или сосредоточиться на задании.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Когнитивные нарушения могут выглядеть по-разному, но наиболее типичные признаки таковы:

Потеря концентрации - ощущение, что мысли "разбегаются".

Частое забывание - ключи, документы, договоренности.

Замедленная реакция - даже простое действие выполняется дольше.

Нерешительность - сложно выбрать даже мелочь, например, что купить в магазине.

Проблемы с речью - сложно подобрать слова или объяснить мысль.

Почему так происходит: наука объясняет

Нейробиологи считают, что причина в изменениях мозга:

Снижение объема серого вещества в гиппокампе и префронтальной коре, отвечающих за память и внимание.

Дисбаланс нейромедиаторов (серотонин, дофамин, норадреналин) замедляет передачу сигналов в мозге. Именно эти вещества отвечают не только за настроение, но и за скорость мышления, концентрацию и память.

Хронический стресс и повышенный кортизол разрушают нейроны в гиппокампе. Длительный стресс повышает уровень гормона кортизола, который в больших дозах вредит гиппокампу - зоне мозга, отвечающей за память и обучение.

Эти процессы делают депрессию не только психологическим, но и нейробиологическим заболеванием.

Можно ли что-то сделать с "мозговым туманом"

Специалисты отмечают - важно не ждать, что симптомы пройдут сами. Современные методы лечения предлагают:

Психотерапия

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ).

Диалектическая поведенческая терапия (ДПТ).

Межличностная терапия.

Изменения в образе жизни

регулярная физическая активность

здоровое питание

снижение кофеина, алкоголя и сахара

медитация и качественный сон

Медикаменты (антидепрессанты, которые подбирает только врач).

Почему стоит обратиться к специалисту

Когнитивные симптомы депрессии могут сохраняться даже тогда, когда настроение улучшилось. Это сигнал о том, что мозг ещё восстанавливается, и без помощи риск рецидива высок.

Доктор Бетани Джуби, которая специализируется на восстановлении после травм и управлении стрессом, подчёркивает, если вы чувствуете, что ваши мысли постоянно "застревают в тумане" и вы забываете привычные слова, договорённости или куда положили какую-то вещь, - это не слабость, а симптомы. И с ними нужно работать так же как с любой другой болезнью.

Если вас беспокоят подобные симптомы, необходимо обратиться за помощью к специалисту. Заниматься самолечением опасно и вы будете терять драгоценное время. Только профессиональная консультация и подбор индивидуального лечения поможет вам вернуться к привычному образу жизни.