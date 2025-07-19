Чому червона риба в українських магазинах - це гроші на вітер: пояснюємо просто

Чому червона риба в магазинах - це гроші на вітер?

Причина в тому, що майже вся червона риба в торговельних мережах - не дика, а штучно вирощена на фермах. Це означає, що її годують не природною їжею (як-от водорості, планктон або дрібна риба), а спеціальними комбікормами, які не забезпечують належного рівня Омега-3.

У чому суть проблеми?

Основне джерело Омега-3 - це жирна морська риба, яка харчується в природному середовищі. Саме завдяки цьому її м’ясо збагачене докозагексаєновою (DHA) та ейкозапентаєновою (EPA) кислотами. Але в умовах фермерського розведення рибу годують дешевими кормами, що містять переважно сою, кукурудзу або рибне борошно. У такому середовищі вміст Омега-3 у філе знижується в рази, а іноді - зводиться практично до нуля.

Що ми купуємо насправді?

Сучасна червона риба часто має яскравий рожевий колір не через природний раціон, а через додані барвники. Вона може містити чимало жиру, але це не той "здоровий" жир, на який сподівається покупець. Ба більше - така риба нерідко містить залишки антибіотиків та гормонів росту, які застосовуються на фермах для пришвидшення росту й запобігання хворобам.

Чи варто її купувати?

Дієтологи радять бути обережними. Якщо ви обираєте рибу саме заради Омега-3, краще зверніть увагу на дикого лосося, сардини, оселедець або скумбрію - ці види зазвичай дешевші, але мають набагато більше корисних жирів. І головне - вони не вирощені штучно.