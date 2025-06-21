Ця недооцінена риба містить мало ртуті та більше Омега-3, ніж волоські горіхи

Риба - це скарбниця омега-3 жирних кислот, які підтримують нервову систему, мозок і серце. Однак багато з них також містять велику кількість шкідливої ​​ртуті.

Яку недооцінену рибу треба включати в раціон, розповідає РБК-Україна з посиланням на Strona Zdrowia.

Чому риба нам так необхідна?

Риба - це незамінні ненасичені жирні кислоти, важливі для здоров'я серця, мозку та всього організму. Вона також є чудовим вибором, якщо ви хочете знизити рівень холестерину, адже містить набагато менше насичених жирів, ніж червоне м'ясо чи птиця.

Дієтологи рекомендують, щоб риба з'являлася на наших тарілках принаймні двічі на тиждень.

Незважаючи на свою незаперечну користь, риба несе певний ризик - вона може містити ртуть. Цей токсичний метал, навіть у природних кількостях, може завдати шкоди ниркам, нервовій системі та навіть шкірі. На жаль, промислове забруднення значно збільшує його присутність у навколишньому середовищі. Коли ртуть потрапляє у воду, риби поглинають її.

Більші хижі риби особливо схильні до накопичення великої кількості ртуті, які накопичують її, поїдаючи дрібнішу рибу. Саме тому варто вибирати дрібніші види риб.

На щастя, не вся риба має однаково високий вміст ртуті. До найкорисніших та найбезпечніших видів належать креветки, легкий тунець та лосось.

Варто також звернути увагу на оселедець. За даними Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA), оселедець містить в середньому лише 0,078 ppm ртуті.

Ба більше, 143-грамове філе атлантичного оселедця містить цілих 2,98 грама омега-3 кислот, що трохи більше, ніж ми знаходимо в порції волоських горіхів (близько 2,5 грама). Вибираючи правильні види риби, ви можете насолоджуватися її корисними властивостями, мінімізуючи ризик, пов'язаний з ртуттю.

Чому треба вживати оселедець

Оселедець підтримує здоров'я мозку, покращує пам'ять і концентрацію. Однак деякі поживні речовини, що містяться в рибі, можуть допомогти зменшити шкідливий вплив ртуті. Це особливо помітно та корисно для розвитку мозку немовляти. Ключем до цього процесу є докозагексаєнова кислота (ДГК), омега-3 жирна кислота, необхідна для побудови клітин мозку.

Матері, які дотримуються дієти, багатої на ДГК, можуть передати цю цінну поживну речовину своїм дітям через молоко під час грудного вигодовування. Вживання оселедця в цей час особливо рекомендується, оскільки воно забезпечує до 1,6 грама ДГК. Ще одним важливим інгредієнтом, що підтримує розвиток мозку, також присутнім у рибі, є йод. Окрім ДГК та йоду, оселедець також є джерелом інших важливих поживних речовин.

Залізо, вирішальне для пам'яті, концентрації, м'язової роботи та процесів навчання, міститься в оселедці в кількості 2 мг на порцію (що становить 11 відсотків від добової норми дорослої людини).

Крім того, оселедець забезпечує 22% добової норми холіну - поживної речовини, що міститься в яєчних жовтках, яка підтримує пам'ять і допомагає захистити мозок від шкідливих речовин. Все це робить оселедець рибою, яку варто включити до свого раціону.