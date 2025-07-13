Недооцінена бюджетна риба, яка перевершує червону за користю для здоров'я

Червона риба, така як лосось і форель, давно вже завоювала репутацію джерела цінних омега-3 жирних кислот та інших поживних речовин. Однак є скромна, але надзвичайно корисна риба, яка часто залишається без належної уваги.

Про яку саме рибу йдеться - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Яка риба може зватися зіркою морів?

Це мойва. Ця дрібна океанічна риба, що належить до сімейства корюшкових, може похвалитися унікальним складом, який, за деякими показниками, робить її навіть кращою для вашого здоров'я, ніж її дорогі "родичі".

Ми розібралися, чому мойва -це не просто бюджетна альтернатива, а справжній чемпіон з користі, і чим вона може перевершити навіть улюблену червону рибу.

Чим багата мойва?

На перший погляд, мойва може здатися непримітною. Але її харчова цінність вражає:

Омега-3 жирні кислоти

Мойва є відмінним джерелом довголанцюгових омега-3 жирних кислот, таких як ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) та ДГК (докозагексаєнова кислота). Ці жирні кислоти є критично важливими для здоров'я серця та судин, функції мозку, зменшення запальних процесів в організмі та підтримання зору. При цьому, вміст омега-3 у мойві може бути порівнянним або навіть вищим, ніж у деяких видах червоної риби, залежно від сезону вилову та умов життя риби.

Високоякісний білок

Мойва містить легкозасвоюваний білок, який є будівельним матеріалом для всіх клітин та тканин організму. Це чудовий вибір для тих, хто прагне збільшити споживання білка без зайвих калорій та жирів.

Вітаміни

Вітамін D

Мойва – одне з небагатьох природних джерел вітаміну D, який є життєво важливим для здоров'я кісток, імунної системи та профілактики депресії. У наш час дефіцит вітаміну D є поширеною проблемою, і мойва може стати відмінним джерелом для його поповнення.

Вітамін В12

Необхідний для нормального функціонування нервової системи, утворення червоних кров'яних тілець та синтезу ДНК.

Вітамін А

Важливий для зору, імунної системи та здоров'я шкіри.

Мінерали

Йод

Мойва, як морська риба, є відмінним джерелом йоду, необхідного для нормальної роботи щитовидної залози та регуляції обміну речовин.

Фосфор

Важливий для здоров'я кісток та зубів, а також для енергетичного обміну.

Селен

Потужний антиоксидант, що підтримує імунітет та захищає клітини від пошкодження.

Калій, кальцій, магній, залізо

Ці мінерали також присутні у значних кількостях.

Чому мойва може бути кращою за червону рибу?

Співвідношення ціна-якість

Мойва є значно доступнішою за лосося чи форель, що робить її відмінним вибором для регулярного вживання, дозволяючи отримувати максимум користі за менші гроші.

Вміст ртуті

Дрібна риба, така як мойва, перебуває на нижчих щаблях харчового ланцюга. Це означає, що вона накопичує значно менше ртуті та інших важких металів порівняно з великою хижою рибою (як тунець або деякі види лосося), що робить її безпечнішою для частішого вживання.

Екологічна стійкість

Популяції мойви, як правило, є численними та швидко відновлюються, що робить її вилов більш екологічно стійким порівняно з деякими видами червоної риби, чиї запаси знаходяться під загрозою через надмірний вилов.

Простота приготування

Мойва легко готується. Її можна смажити, запікати, коптити або використовувати для приготування консервів. Її невеликий розмір та ніжне м'ясо дозволяють швидко приготувати смачну та поживну страву.