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Чому червона риба в українських магазинах - це гроші на вітер: пояснюємо просто

Субота 19 липня 2025 07:22
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Чому червона риба в українських магазинах - це гроші на вітер: пояснюємо просто Фото: Чому червона риба в магазинах не така корисна (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Червона риба - лосось, форель, сьомга - давно вважається символом здорового харчування. Багато українців купують її саме заради високого вмісту корисних Омега-3 жирних кислот.

РБК-Україна розповідає, чому риба, яка продається на полицях більшості українських магазинів, насправді не має тих корисних властивостей, заради яких її купують.

Чому червона риба в магазинах - це гроші на вітер?

Причина в тому, що майже вся червона риба в торговельних мережах - не дика, а штучно вирощена на фермах. Це означає, що її годують не природною їжею (як-от водорості, планктон або дрібна риба), а спеціальними комбікормами, які не забезпечують належного рівня Омега-3.

У чому суть проблеми?

Основне джерело Омега-3 - це жирна морська риба, яка харчується в природному середовищі. Саме завдяки цьому її м’ясо збагачене докозагексаєновою (DHA) та ейкозапентаєновою (EPA) кислотами. Але в умовах фермерського розведення рибу годують дешевими кормами, що містять переважно сою, кукурудзу або рибне борошно. У такому середовищі вміст Омега-3 у філе знижується в рази, а іноді - зводиться практично до нуля.

Що ми купуємо насправді?

Сучасна червона риба часто має яскравий рожевий колір не через природний раціон, а через додані барвники. Вона може містити чимало жиру, але це не той "здоровий" жир, на який сподівається покупець. Ба більше - така риба нерідко містить залишки антибіотиків та гормонів росту, які застосовуються на фермах для пришвидшення росту й запобігання хворобам.

Чи варто її купувати?

Дієтологи радять бути обережними. Якщо ви обираєте рибу саме заради Омега-3, краще зверніть увагу на дикого лосося, сардини, оселедець або скумбрію - ці види зазвичай дешевші, але мають набагато більше корисних жирів. І головне - вони не вирощені штучно.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінка дієтолога Оксани Скиталінської, National Institutes of Health, World Health Organization.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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