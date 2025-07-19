Почему красная рыба в украинских магазинах - это деньги на ветер: объясняем просто

РБК-Украина рассказывает, почему рыба, которая продается на полках большинства украинских магазинов, на самом деле не имеет тех полезных свойств, ради которых ее покупают.

Почему красная рыба в магазинах - это деньги на ветер?

Причина в том, что почти вся красная рыба в торговых сетях - не дикая, а искусственно выращенная на фермах. Это значит, что её кормят не естественной пищей (например, водорослями, планктоном или мелкой рыбой), а специальными комбикормами, которые не обеспечивают должного уровня Омега-3.

В чем суть проблемы?

Основной источник Омега-3 - это жирная морская рыба, которая питается в естественной среде. Именно благодаря этому ее мясо обогащено докозагексаеновой (DHA) и эйкозапентаеновой (EPA) кислотами. Но в условиях фермерского разведения рыбу кормят дешевыми кормами, содержащими преимущественно сою, кукурузу или рыбную муку. В такой среде содержание Омега-3 в филе снижается в разы, а иногда - сводится практически к нулю.

Что мы покупаем на самом деле?

Современная красная рыба часто имеет яркий розовый цвет не из-за естественного рациона, а из-за добавленных красителей. Она может содержать немало жира, но это не тот "здоровый" жир, на который надеется покупатель. Более того - такая рыба нередко содержит остатки антибиотиков и гормонов роста, которые применяются на фермах для ускорения роста и предотвращения болезней.

Стоит ли ее покупать?

Диетологи советуют быть осторожными. Если вы выбираете рыбу именно ради Омега-3, лучше обратите внимание на дикого лосося, сардины, сельдь или скумбрию - эти виды обычно дешевле, но имеют гораздо больше полезных жиров. И главное - они не выращены искусственно.