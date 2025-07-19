ua en ru
Сб, 19 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Почему красная рыба в украинских магазинах - это деньги на ветер: объясняем просто

Суббота 19 июля 2025 07:22
UA EN RU
Почему красная рыба в украинских магазинах - это деньги на ветер: объясняем просто Фото: Почему красная рыба в магазинах не такая полезная (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Красная рыба - лосось, форель, семга - давно считается символом здорового питания. Многие украинцы покупают ее именно ради высокого содержания полезных Омега-3 жирных кислот.

РБК-Украина рассказывает, почему рыба, которая продается на полках большинства украинских магазинов, на самом деле не имеет тех полезных свойств, ради которых ее покупают.

Почему красная рыба в магазинах - это деньги на ветер?

Причина в том, что почти вся красная рыба в торговых сетях - не дикая, а искусственно выращенная на фермах. Это значит, что её кормят не естественной пищей (например, водорослями, планктоном или мелкой рыбой), а специальными комбикормами, которые не обеспечивают должного уровня Омега-3.

В чем суть проблемы?

Основной источник Омега-3 - это жирная морская рыба, которая питается в естественной среде. Именно благодаря этому ее мясо обогащено докозагексаеновой (DHA) и эйкозапентаеновой (EPA) кислотами. Но в условиях фермерского разведения рыбу кормят дешевыми кормами, содержащими преимущественно сою, кукурузу или рыбную муку. В такой среде содержание Омега-3 в филе снижается в разы, а иногда - сводится практически к нулю.

Что мы покупаем на самом деле?

Современная красная рыба часто имеет яркий розовый цвет не из-за естественного рациона, а из-за добавленных красителей. Она может содержать немало жира, но это не тот "здоровый" жир, на который надеется покупатель. Более того - такая рыба нередко содержит остатки антибиотиков и гормонов роста, которые применяются на фермах для ускорения роста и предотвращения болезней.

Стоит ли ее покупать?

Диетологи советуют быть осторожными. Если вы выбираете рыбу именно ради Омега-3, лучше обратите внимание на дикого лосося, сардины, сельдь или скумбрию - эти виды обычно дешевле, но имеют гораздо больше полезных жиров. И главное - они не выращены искусственно.

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы источники: Instagram-страница диетолога Оксаны Скиталинской, National Institutes of Health, World Health Organization.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Здоровое питание Рыба
Новости
За сутки почти 140 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления
За сутки почти 140 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе