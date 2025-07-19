Почему красная рыба в украинских магазинах - это деньги на ветер: объясняем просто
Красная рыба - лосось, форель, семга - давно считается символом здорового питания. Многие украинцы покупают ее именно ради высокого содержания полезных Омега-3 жирных кислот.
РБК-Украина рассказывает, почему рыба, которая продается на полках большинства украинских магазинов, на самом деле не имеет тех полезных свойств, ради которых ее покупают.
Почему красная рыба в магазинах - это деньги на ветер?
Причина в том, что почти вся красная рыба в торговых сетях - не дикая, а искусственно выращенная на фермах. Это значит, что её кормят не естественной пищей (например, водорослями, планктоном или мелкой рыбой), а специальными комбикормами, которые не обеспечивают должного уровня Омега-3.
В чем суть проблемы?
Основной источник Омега-3 - это жирная морская рыба, которая питается в естественной среде. Именно благодаря этому ее мясо обогащено докозагексаеновой (DHA) и эйкозапентаеновой (EPA) кислотами. Но в условиях фермерского разведения рыбу кормят дешевыми кормами, содержащими преимущественно сою, кукурузу или рыбную муку. В такой среде содержание Омега-3 в филе снижается в разы, а иногда - сводится практически к нулю.
Что мы покупаем на самом деле?
Современная красная рыба часто имеет яркий розовый цвет не из-за естественного рациона, а из-за добавленных красителей. Она может содержать немало жира, но это не тот "здоровый" жир, на который надеется покупатель. Более того - такая рыба нередко содержит остатки антибиотиков и гормонов роста, которые применяются на фермах для ускорения роста и предотвращения болезней.
Стоит ли ее покупать?
Диетологи советуют быть осторожными. Если вы выбираете рыбу именно ради Омега-3, лучше обратите внимание на дикого лосося, сардины, сельдь или скумбрию - эти виды обычно дешевле, но имеют гораздо больше полезных жиров. И главное - они не выращены искусственно.
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При создании материала были использованы источники: Instagram-страница диетолога Оксаны Скиталинской, National Institutes of Health, World Health Organization.
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