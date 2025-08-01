Чому частина українців не звертається по компенсацію "єВідновлення": що каже Шуляк

Коментуючи результати моніторингової частини дослідження "Національний компенсаційний механізм за пошкодження та знищення обʼєктів нерухомого майна: досвід, виклики та перспективи вдосконалення", вона зазначила, що найбільше респондентам бракує базової інструкції щодо дій.

Зокрема:

64% сайтів громад взагалі не містять жодної інформації щодо процедури чи умов отримання компенсації;

53% опитаних вказали на відсутність покрокового алгоритму дій;

37% - на брак переліку необхідних документів;

34% - на неясність щодо того, хто має право подавати заяву;

31% - на відсутність контактів відповідальних установ.

"Ми постійно працюємо над удосконаленням програми, запускаючи нові етапи та опції. Але, на жаль, інформаційна підтримка щодо механізму отримання компенсації все ще залишається фрагментарною. Забезпечення людей доступною та зрозумілою інформацією потребує додаткових зусиль", - зазначила Шуляк.

Серед тих, хто знає про можливість отримання компенсації, 35% все одно не звертались із відповідною заявою. Причиною цього найчастіше є складна процедура подання та нестача інформації щодо органів, до яких слід звертатися. Про це повідомили 22% опитаних.

Ще 18% респондентів не подають заяву, оскільки їхнє житло розташоване на тимчасово окупованих територіях. Інші поширені причини - відсутність реєстрації житла в Державному реєстрі речових прав (11%), самостійне проведення ремонту (6%), неоформлене право власності (5%). Лише 3% прямо вказали на недовіру до самої програми компенсацій.

"Щодо реєстрації житла в ДРРП, ми постійно наголошуємо на важливості цього кроку. Справа в тому, що житло, збудоване до 2013 року, в ДППР вноситься автоматично. Житло, збудоване раніше, - ні. Тому громадянин повинен зробити це самостійно. Інакше не зможе отримати компенсацію", - наголосила Олена Шуляк.

Утім, акцентувала парламентарка, одна з найпоширеніших причин, через яку громадяни не можуть подаватись на компенсацію, - відсутність такої можливості для житла, розташованого на тимчасово окупованих територіях.

"Окремий закон для цього не потрібен, оскільки ця можливість передбачена базовим законом, ухваленим для "єВідновлення" ще в 2023 році. Наразі перед урядом стоїть завдання імплементувати цю опцію", - зауважила Шуляк.

Одна з головних причин, чому цього і досі не відбулося, - неможливість обстежувати житло на непідконтрольній Україні території. Технічно це можливо, пояснила Олена Шуляк, оскільки наприкінці 2023 року в місті Мелітополь було проведено експеримент, який довів, що обстежувати зруйноване житло можна дистанційно: за допомогою супутникових знімків тощо.

Тому потрібно масштабувати цей досвід на всі тимчасово окуповані території, оскільки експеримент виявився успішним - власникам такого житла виплатили компенсацію.