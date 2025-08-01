Почему часть украинцев не обращается за компенсацией "єВідновлення": что говорит Шуляк

Комментируя результаты мониторинговой части исследования "Национальный компенсационный механизм за повреждение и уничтожение объектов недвижимого имущества: опыт, вызовы и перспективы совершенствования", она отметила, что больше всего респондентам не хватает базовой инструкции по действиям.

В частности:

64% сайтов общин вообще не содержат никакой информации о процедуре или условиях получения компенсации;

53% опрошенных указали на отсутствие пошагового алгоритма действий;

37% - на отсутствие перечня необходимых документов;

34% - на неясность относительно того, кто имеет право подавать заявление;

31% - на отсутствие контактов ответственных учреждений.

"Мы постоянно работаем над усовершенствованием программы, запуская новые этапы и опции. Но, к сожалению, информационная поддержка относительно механизма получения компенсации все еще остается фрагментарной. Обеспечение людей доступной и понятной информацией требует дополнительных усилий", - отметила Шуляк.

Среди тех, кто знает о возможности получения компенсации, 35% все равно не обращались с соответствующим заявлением. Причиной этого чаще всего является сложная процедура подачи и недостаток информации об органах, в которые следует обращаться. Об этом сообщили 22% опрошенных.

Еще 18% респондентов не подают заявление, поскольку их жилье расположено на временно оккупированных территориях. Другие распространенные причины - отсутствие регистрации жилья в Государственном реестре прав (11%), самостоятельное проведение ремонта (6%), неоформленное право собственности (5%). Лишь 3% прямо указали на недоверие к самой программе компенсаций.

"Относительно регистрации жилья в ГРРП, мы постоянно подчеркиваем важность этого шага. Дело в том, что жилье, построенное до 2013 года, в ГРРП вносится автоматически. Жилье, построенное ранее, - нет. Поэтому гражданин должен сделать это самостоятельно. Иначе не сможет получить компенсацию", - подчеркнула Елена Шуляк.

Впрочем, акцентировала парламентарий, одна из самых распространенных причин, по которой граждане не могут подаваться на компенсацию, - отсутствие такой возможности для жилья, расположенного на временно оккупированных территориях.

"Отдельный закон для этого не нужен, поскольку эта возможность предусмотрена базовым законом, принятым для "єВідновлення" еще в 2023 году. Сейчас перед правительством стоит задача имплементировать эту опцию", - отметила Шуляк.

Одна из главных причин, почему этого до сих пор не произошло, - невозможность обследовать жилье на неподконтрольной Украине территории. Технически это возможно, пояснила Елена Шуляк, поскольку в конце 2023 года в городе Мелитополь был проведен эксперимент, который доказал, что обследовать разрушенное жилье можно дистанционно: с помощью спутниковых снимков и тому подобное.

Поэтому нужно масштабировать этот опыт на все временно оккупированные территории, поскольку эксперимент оказался успешным - владельцам такого жилья выплатили компенсацию.