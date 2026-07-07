Чому АЗС підвищували ціни на пальне зі старих запасів: що каже голова АМКУ

За його словами, після відкриття справи на початку березня Антимонопольний комітет почав щоденно стежити за вартістю пального. Кириленко особисто зустрівся з представниками найбільших мереж, аби з'ясувати причини різкого подорожчання.

Головне питання комітету полягало в тому, чому компанії змінили цінники навіть на те пальне, яке було завезене ще за старими, нижчими розцінками.

Представники мереж пояснили це браком фінансів. Їм потрібно було швидко зібрати гроші, щоб мати змогу закупити нові партії пального за вищими цінами. Крім того, у компаній виникли труднощі з виконанням чинних угод.

Кириленко зазначив, що через проблеми з постачанням державі довелося втрутитися в ситуацію. Завдяки цьому контракти вдалося продовжити та уникнути порожніх заправок.

В АМКУ наголосили, що намагалися діяти на ринку максимально обережно, аби не спровокувати дефіцит пального, подібний до масштабної кризи 2022 року. Тоді через критичну нестачу бензину продаж обмежували до 10 літрів на один автомобіль.