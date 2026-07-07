Почему АЗС повышали цены на топливо из старых запасов: что говорит глава АМКУ

По его словам, после возбуждения дела в начале марта Антимонопольный комитет начал ежедневно следить за стоимостью горючего. Кириленко лично встретился с представителями крупнейших сетей, чтобы узнать причины резкого подорожания.

Главный вопрос комитета заключался в том, почему компании сменили ценники даже на то топливо, которое было завезено еще по старым, более низким расценкам.

Представители сетей объяснили это нехваткой финансов. Им нужно было быстро собрать деньги, чтобы иметь возможность закупить новые партии горючего по более высоким ценам. Кроме того, у компаний возникли затруднения с выполнением действующих соглашений.

Кириленко отметил, что из-за проблем со снабжением государству пришлось вмешаться в ситуацию. Благодаря этому контракты удалось продлить и избежать пустых заправок.

В АМКУ подчеркнули, что пытались действовать на рынке максимально осторожно, чтобы не спровоцировать дефицит горючего, подобный масштабному кризису 2022 года. Тогда из-за критической нехватки бензина продажи ограничивали до 10 литров на один автомобиль.