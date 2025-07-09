Чому американські шкільні автобуси лише жовтого кольору: ви точно не здогадувались

Шкільні автобуси у США пофарбовані в яскраво-жовтий колір і оснащені спеціальними світловими та механічними сигналами не випадково. Це результат десятиліть досліджень у сфері безпеки.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів керівник проєкту TEMSA в Україні Микита Гайдамаха.
Жовтий колір найпомітніший для людського ока в умовах поганої видимості - туману, дощу чи сутінок. Це зменшує ризик того, що інші учасники руху проігнорують автобус, який зупиняється для посадки чи висадки дітей.
"До речі, в Україні шкільний автобус теж повинен бути жовтого кольору", - наголошує Гайдамаха.
Окрім кольору, американські шкільні автобуси мають висувні знаки STOP, миготливі червоні ліхтарі, підвищену підлогу, міцний каркас та обов'язкову зупинку транспорту в обидва боки під час посадки/висадки школярів.
Це чітко врегульовано на рівні федерального законодавства та вважається частиною національної культури безпеки.
За словами експерта, Україна вже має державний стандарт для шкільних автобусів, де прописані базові вимоги: жовтий колір, напис "Шкільний", обмеження швидкості, додаткові дзеркала, ремені безпеки, сигнальні ліхтарі.
"В умовах воєнного стану та підвищених ризиків важливо не лише зберігати базові стандарти, а й посилювати їх. Наприклад, впровадження миготливих сигналів з обов'язковим сповіщенням інших водіїв, GPS-трекінгу, камери відеонагляду та інформування батьків", - наголошує фахівець.
Також важливим є навчання водіїв і комунікація з громадами, бо навіть найсучасніший автобус не гарантує безпеки, якщо учасники дорожнього руху не дотримуються правил.
Крім того, у сучасному ДСТУ відсутні положення про нові системи безпеки чи комфорт пасажирів - автоматичне гальмування, контроль смуги, виявлення сліпих зон, вентиляція, обігрів, систему кондиціонування, мультимедіа тощо.
"Коли купується автомобіль для особистого користування, то кондиціонер, подушки безпеки, допоміжні електронні системи є звичними опціями. Саме тому для шкільних автобусів в нових стандартах було б доцільно врахувати або зазначити наявність систем безпеки", - каже Гайдамаха.
Серед важливих експерт називає:
Також важливо, щоб нові стандарти враховували комфорт та інклюзивність: зручні сидіння, належну вентиляцію та опалення, мультимедійні системи, підйомники для дітей з інвалідністю.
"У нинішньому стандарті про це майже нічого не сказано, а перевірки рівня комфорту взагалі не передбачені", - розповідає про ситуацію експерт.
Крім безпеки та зручності, потрібно враховувати екологічність. Україна рухається в бік європейського Green Deal, і новий стандарт повинен стимулювати перехід на енергоефективні або електричні автобуси.
"Держава активно підтримує закупівлю шкільного транспорту - це правильний і своєчасний крок. Але важливо оновлювати не тільки парк, а й підходи до того, що ми купуємо. Оновлення повинні відбуватися одночасно: і техніки, і стандартів", - наголошує Микита Гайдамаха.
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