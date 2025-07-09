Чому американські шкільні автобуси лише жовтого кольору: ви точно не здогадувались

Чому саме жовтий колір

Жовтий колір найпомітніший для людського ока в умовах поганої видимості - туману, дощу чи сутінок. Це зменшує ризик того, що інші учасники руху проігнорують автобус, який зупиняється для посадки чи висадки дітей.

"До речі, в Україні шкільний автобус теж повинен бути жовтого кольору", - наголошує Гайдамаха.

Окрім кольору, американські шкільні автобуси мають висувні знаки STOP, миготливі червоні ліхтарі, підвищену підлогу, міцний каркас та обов'язкову зупинку транспорту в обидва боки під час посадки/висадки школярів.

Це чітко врегульовано на рівні федерального законодавства та вважається частиною національної культури безпеки.

Чи потрібні Україні американські стандарти

За словами експерта, Україна вже має державний стандарт для шкільних автобусів, де прописані базові вимоги: жовтий колір, напис "Шкільний", обмеження швидкості, додаткові дзеркала, ремені безпеки, сигнальні ліхтарі.

"В умовах воєнного стану та підвищених ризиків важливо не лише зберігати базові стандарти, а й посилювати їх. Наприклад, впровадження миготливих сигналів з обов'язковим сповіщенням інших водіїв, GPS-трекінгу, камери відеонагляду та інформування батьків", - наголошує фахівець.

Також важливим є навчання водіїв і комунікація з громадами, бо навіть найсучасніший автобус не гарантує безпеки, якщо учасники дорожнього руху не дотримуються правил.

Крім того, у сучасному ДСТУ відсутні положення про нові системи безпеки чи комфорт пасажирів - автоматичне гальмування, контроль смуги, виявлення сліпих зон, вентиляція, обігрів, систему кондиціонування, мультимедіа тощо.

"Коли купується автомобіль для особистого користування, то кондиціонер, подушки безпеки, допоміжні електронні системи є звичними опціями. Саме тому для шкільних автобусів в нових стандартах було б доцільно врахувати або зазначити наявність систем безпеки", - каже Гайдамаха.

Серед важливих експерт називає:

системи активної безпеки (утримання смуги, автоматичне гальмування, контроль сліпих зон)

автоматичне пожежогасіння моторного відсіку

підключення до GPS-моніторингу, щоб батьки та органи управління бачили місцезнаходження автобуса в реальному часі

врахування маршрутів до найближчих укриттів і систему оповіщення на випадок повітряної тривоги, адже українські діти часто змушені пересуватися в умовах постійної тривоги

Також важливо, щоб нові стандарти враховували комфорт та інклюзивність: зручні сидіння, належну вентиляцію та опалення, мультимедійні системи, підйомники для дітей з інвалідністю.

"У нинішньому стандарті про це майже нічого не сказано, а перевірки рівня комфорту взагалі не передбачені", - розповідає про ситуацію експерт.

Крім безпеки та зручності, потрібно враховувати екологічність. Україна рухається в бік європейського Green Deal, і новий стандарт повинен стимулювати перехід на енергоефективні або електричні автобуси.

"Держава активно підтримує закупівлю шкільного транспорту - це правильний і своєчасний крок. Але важливо оновлювати не тільки парк, а й підходи до того, що ми купуємо. Оновлення повинні відбуватися одночасно: і техніки, і стандартів", - наголошує Микита Гайдамаха.