Чому шкільні автобуси в США - без ременів безпеки: причина здивує
У США діти щодня їздять у шкільних автобусах без ременів безпеки - і це не порушення, а частина інженерного задуму. Там автобуси проєктують зовсім не так, як в Україні.
Чому це вважається безпечним і що не так з нашими шкільними маршрутками, в коментарі РБК-Україна пояснив автомобільний експерт, представник компанії "Авто-Регіон" Микита Гайдамаха.
Що таке "захисна капсула" в американських шкільних автобусах
У США шкільні автобуси мають унікальну концепцію пасивної безпеки, яка зветься “compartmentalization" або ж - "захисна капсула". Це інженерне рішення, яке дозволяє забезпечити захист пасажирів без використання ременів безпеки (особливо в старших моделях автобусів).
"Модель "захисної капсули" в США - результат цілісного підходу: спеціально спроєктований автобус, повільна швидкість, жорсткі дорожні правила і регулярне технічне обслуговування", - підкреслює експерт.
Як це працює:
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високі м’які сидіння розташовані щільно, щоб під час різкого гальмування пасажири впиралися у м’яку поверхню, а не у тверді предмети
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кузов міцний і жорсткий, здатний з мінімальними деформаціями витримати перекидання чи зіткнення
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підлога піднята для додаткового захисту при бокових ударах.
"Завдяки оптимальній вазі, ширині та низькій швидкості руху (часто на окремих смугах), ризик аварій мінімізовано. Через це у США ремені безпеки у шкільних автобусах не є обов’язковими, крім нових моделей чи у окремих штатах", - пояснює Гайдамаха.
Американські шкільні автобуси (скріншот)
Чому в Україні все навпаки?
Українські шкільні автобуси не мають концепції "захисної капсули" і значно поступаються за безпекою. Більшість - це переобладнані мікроавтобуси або звичайні автобуси без спеціальної конструкції кузова чи піднятої підлоги.
"Формально ремені безпеки у нас передбачені стандартами: згідно з пунктом 4.13.7 ДСТУ 7013:2009, усі пасажирські сидіння мають бути обладнані поясовими ременями безпеки згідно з вимогами ДСТУ UN/ECE R 16–04 та місцями для їх кріплення", - наголошує експерт.
Крім того, за Правилами дорожнього руху України (п. 2.3 "в" і п. 5.1 "б"), як водії, так і пасажири зобов’язані користуватися ременями безпеки, якщо транспорт обладнаний ними.
Проте на практиці, говорить фахівець, ці норми часто ігноруються, а контролю за їх дотриманням майже немає.
Крім того, в Україні водії інших авто не зобов’язані зупинятися під час висадки дітей, що підвищує ризики.
"На жаль, останні резонансні аварії зі шкільними автобусами ще раз доводять: сучасна модель шкільного транспорту в Україні потребує глибокої трансформації. Ми маємо справу з комплексною проблемою - погана якість дорожнього покриття, особливо в регіонах, поєднується з технічно застарілими автобусами, які не обладнані системами активної безпеки", - підкреслює Микита.
Шкільний автобус в Україні (фото: GettyImages)
Що треба терміново змінити?
У більшості автобусів відсутні елементарні технології - як-от автоматичне екстрене гальмування, утримання смуги руху, система запобігання зіткненням або захисту від перекидання. В таких умовах навіть незначна помилка на дорозі може коштувати життя.
Тому кожна нова аварія - це, наголошує спеціаліст, не лише людська трагедія, а й "сигнал для держави: недостатньо просто замінити старі автобуси на нові, потрібно вже зараз впроваджувати сучасні стандарти безпеки, адаптовані до українських реалій".
"В Україні ж ми все ще в стадії переходу від "автобуса для всіх" до справді безпечного шкільного транспорту. У наших умовах ремені безпеки повинні бути обов’язковими й справді використовуватись, адже інші компоненти пасивного захисту поки що відсутні", - коментує він.
"Але на перспективу якщо вдасться налагодити виробництво сучасних автобусів, Україні варто подумати й про власну версію "захисної капсули", адаптовану під наші виклики та інфраструктуру", - резюмує автоексперт.
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