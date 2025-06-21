Чому шкільні автобуси в США - без ременів безпеки: причина здивує

У США діти щодня їздять у шкільних автобусах без ременів безпеки - і це не порушення, а частина інженерного задуму. Там автобуси проєктують зовсім не так, як в Україні.

Чому це вважається безпечним і що не так з нашими шкільними маршрутками, в коментарі РБК-Україна пояснив автомобільний експерт, представник компанії "Авто-Регіон" Микита Гайдамаха.

Що таке "захисна капсула" в американських шкільних автобусах

У США шкільні автобуси мають унікальну концепцію пасивної безпеки, яка зветься “compartmentalization" або ж - "захисна капсула". Це інженерне рішення, яке дозволяє забезпечити захист пасажирів без використання ременів безпеки (особливо в старших моделях автобусів).

"Модель "захисної капсули" в США - результат цілісного підходу: спеціально спроєктований автобус, повільна швидкість, жорсткі дорожні правила і регулярне технічне обслуговування", - підкреслює експерт.

Як це працює:

високі м’які сидіння розташовані щільно, щоб під час різкого гальмування пасажири впиралися у м’яку поверхню, а не у тверді предмети

кузов міцний і жорсткий, здатний з мінімальними деформаціями витримати перекидання чи зіткнення

підлога піднята для додаткового захисту при бокових ударах.

"Завдяки оптимальній вазі, ширині та низькій швидкості руху (часто на окремих смугах), ризик аварій мінімізовано. Через це у США ремені безпеки у шкільних автобусах не є обов’язковими, крім нових моделей чи у окремих штатах", - пояснює Гайдамаха.

Американські шкільні автобуси (скріншот)

Чому в Україні все навпаки?

Українські шкільні автобуси не мають концепції "захисної капсули" і значно поступаються за безпекою. Більшість - це переобладнані мікроавтобуси або звичайні автобуси без спеціальної конструкції кузова чи піднятої підлоги.

"Формально ремені безпеки у нас передбачені стандартами: згідно з пунктом 4.13.7 ДСТУ 7013:2009, усі пасажирські сидіння мають бути обладнані поясовими ременями безпеки згідно з вимогами ДСТУ UN/ECE R 16–04 та місцями для їх кріплення", - наголошує експерт.

Крім того, за Правилами дорожнього руху України (п. 2.3 "в" і п. 5.1 "б"), як водії, так і пасажири зобов’язані користуватися ременями безпеки, якщо транспорт обладнаний ними.

Проте на практиці, говорить фахівець, ці норми часто ігноруються, а контролю за їх дотриманням майже немає.

Крім того, в Україні водії інших авто не зобов’язані зупинятися під час висадки дітей, що підвищує ризики.

"На жаль, останні резонансні аварії зі шкільними автобусами ще раз доводять: сучасна модель шкільного транспорту в Україні потребує глибокої трансформації. Ми маємо справу з комплексною проблемою - погана якість дорожнього покриття, особливо в регіонах, поєднується з технічно застарілими автобусами, які не обладнані системами активної безпеки", - підкреслює Микита.

Шкільний автобус в Україні (фото: GettyImages)

Що треба терміново змінити?

У більшості автобусів відсутні елементарні технології - як-от автоматичне екстрене гальмування, утримання смуги руху, система запобігання зіткненням або захисту від перекидання. В таких умовах навіть незначна помилка на дорозі може коштувати життя.

Тому кожна нова аварія - це, наголошує спеціаліст, не лише людська трагедія, а й "сигнал для держави: недостатньо просто замінити старі автобуси на нові, потрібно вже зараз впроваджувати сучасні стандарти безпеки, адаптовані до українських реалій".

"В Україні ж ми все ще в стадії переходу від "автобуса для всіх" до справді безпечного шкільного транспорту. У наших умовах ремені безпеки повинні бути обов’язковими й справді використовуватись, адже інші компоненти пасивного захисту поки що відсутні", - коментує він.

"Але на перспективу якщо вдасться налагодити виробництво сучасних автобусів, Україні варто подумати й про власну версію "захисної капсули", адаптовану під наші виклики та інфраструктуру", - резюмує автоексперт.