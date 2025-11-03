UA

Чоловіків у розшуку та без військового квитка можна забронювати: Зеленський підписав закон

Ілюстративне фото: чоловіків у розшуку та без військового квитка можна забронювати (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4630-IX, який регулює особливості трудових відносин під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Одним із ключових нововведень є можливість бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, навіть якщо у них є порушення або проблеми з військовим обліком.

Закон передбачає:

  • бронювання здійснюється лише один раз на рік і не звільняє працівника від відповідальності за порушення;
  • для нових працівників підприємств ОПК встановлюється максимальний строк випробування - 45 днів;
  • роботодавець отримує право звільнити співробітника, якщо той не усунув порушення військового обліку у визначений термін.

Документ розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних, які працюють на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях. До цієї категорії належать особи, які:

  • не мають належним чином оформлених військово-облікових документів;
  • взагалі не перебувають на військовому обліку;
  • не уточнили свої персональні дані;
  • перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.

Такі працівники можуть бути заброньовані незалежно від кількості вже заброньованих співробітників у цій установі. Строк бронювання - до 45 календарних днів із моменту укладення трудового договору, і надається воно не частіше ніж один раз на рік

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, що в Україні оновили правила бронювання від мобілізації - тепер компанії можуть отримати бронь для більшої кількості своїх працівників.

Також змінено підходи до визначення критичності підприємств. Зокрема, регіональні та галузеві критерії тепер погоджуватимуться з Міністерством оборони та Міністерством економіки.

Окрім цього, для критично важливих підприємств, розташованих поблизу лінії фронту, збільшено ліміт на бронювання персоналу: замість 50% бізнесу дозволили бронювати до 100% співробітників.

Нещодавно Кабінет Міністрів також оновив підстави для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану. Зміни переважно стосуються підприємств, що працюють у прифронтових районах, а також компаній, які займаються виробництвом дронів.

