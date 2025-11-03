Чоловіків у розшуку та без військового квитка можна забронювати: Зеленський підписав закон

Одним із ключових нововведень є можливість бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, навіть якщо у них є порушення або проблеми з військовим обліком.

Закон передбачає:

бронювання здійснюється лише один раз на рік і не звільняє працівника від відповідальності за порушення;

для нових працівників підприємств ОПК встановлюється максимальний строк випробування - 45 днів;

роботодавець отримує право звільнити співробітника, якщо той не усунув порушення військового обліку у визначений термін.

Документ розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних, які працюють на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях. До цієї категорії належать особи, які:

не мають належним чином оформлених військово-облікових документів;

взагалі не перебувають на військовому обліку;

не уточнили свої персональні дані;

перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.

Такі працівники можуть бути заброньовані незалежно від кількості вже заброньованих співробітників у цій установі. Строк бронювання - до 45 календарних днів із моменту укладення трудового договору, і надається воно не частіше ніж один раз на рік