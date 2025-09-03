Чоловіки не зможуть виїхати за кордон відразу після війни: у Зеленського пояснили причину

За словами Подоляка, обмеження на виїзд будуть діяти до завершення воєнного стану. Після цього настане короткий своєрідний "перехідний період", після цього кордони знову відкриють та можна буде спокійно їх перетинати.

Фактично, запевнив радник ОПУ, це означатиме повну свободу виїзду. Але держава враховує можливі ризики, а також черги на кордоні.

При цьому Подоляк порадив чоловікам не залишати Україну. За його словами, після війни тут з'являться робочі місця та програми відновлення. Тому залишатися вдома, на його думку, буде не менш перспективно, аніж спробувати пошукати щастя за кордоном.