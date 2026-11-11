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Чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні, - Зеленський

22:20 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)

Чоловіки мобілізаційного віку, які виїхали з України, мають повернутися. Проте це складне питання через різні обставини виїзду.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з прем'єром Ірландії Міхалом Мартіном.

За словами президента, через війну багато сімей розділилися - чоловіки залишаються на фронті, а дружини з дітьми виїжджають за кордон і довго не бачаться.

Через це чимало родин розпалися, тому дати однозначну відповідь щодо депортації чи повернення українців дуже важко.

"Звісно, я хотів би, щоб люди, які втекли з України, і якщо вони мобілізаційного віку, були в Україні, і ми хотіли б, щоб вони повернулися. Але це дуже складне питання, тому що є багато різних обставин, чому люди виїхали", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує реакції Росії на ідеї перемир'я у кількох ключових сферах.

Йдеться насамперед про припинення ударів по енергетиці та безпеку зернового коридору, а відповіді на ці пропозиції посланці Дональда Трампа можуть надати вже завтра.

Раніше повідомлялося, що Зеленський проведе зустріч зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Дубліні.

Перед візитом до Ірландії американські перемовники мають вирушити до Росії для обговорення можливих форматів припинення вогню безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Володимир ЗеленськийМобілізація в УкраїніВійна в УкраїніКордон з Україною