Чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні, - Зеленський

Чоловіки мобілізаційного віку, які виїхали з України, мають повернутися. Проте це складне питання через різні обставини виїзду.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з прем'єром Ірландії Міхалом Мартіном.
За словами президента, через війну багато сімей розділилися - чоловіки залишаються на фронті, а дружини з дітьми виїжджають за кордон і довго не бачаться.
Через це чимало родин розпалися, тому дати однозначну відповідь щодо депортації чи повернення українців дуже важко.
"Звісно, я хотів би, щоб люди, які втекли з України, і якщо вони мобілізаційного віку, були в Україні, і ми хотіли б, щоб вони повернулися. Але це дуже складне питання, тому що є багато різних обставин, чому люди виїхали", - зазначив глава держави.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує реакції Росії на ідеї перемир'я у кількох ключових сферах.
Йдеться насамперед про припинення ударів по енергетиці та безпеку зернового коридору, а відповіді на ці пропозиції посланці Дональда Трампа можуть надати вже завтра.
Раніше повідомлялося, що Зеленський проведе зустріч зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Дубліні.
Перед візитом до Ірландії американські перемовники мають вирушити до Росії для обговорення можливих форматів припинення вогню безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним.