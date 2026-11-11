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Мужчины мобилизационного возраста должны быть в Украине, - Зеленский

22:20 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)

Мужчины мобилизационного возраста, уехавшие из Украины, должны вернуться. Однако это сложный вопрос из-за разных обстоятельств выезда.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином.

По словам президента, из-за войны многих семей разделились - мужья остаются на фронте, а жены с детьми выезжают за границу и долго не видятся.

Поэтому многие семьи распались, поэтому дать однозначный ответ о депортации или возвращении украинцев очень трудно.

"Конечно, я хотел бы, чтобы люди, бежавшие из Украины, и если они мобилизационного возраста, были в Украине, и мы хотели бы, чтобы они вернулись. Но это очень сложный вопрос, потому что есть много разных обстоятельств, почему люди уехали", - отметил глава государства.

Обновлено 22:50

В то же время, премьер Ирландии Михал Мартин заверил, что страна не планирует принудительно возвращать украинцев, подпадающих под мобилизацию.

"Мы не собираемся преследовать украинских мужчин мобилизационного возраста", - подчеркнул он.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает реакции России на идеи перемирия в нескольких ключевых областях.

Речь идет, прежде всего, о прекращении ударов по энергетике и безопасности зернового коридора, а ответы на эти предложения посланцы Дональда Трампа могут предоставить уже завтра.

Ранее сообщалось, что Зеленский проведет встречу со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине.

Перед визитом в Ирландию американские переговорщики отправятся в Россию для обсуждения возможных форматов прекращения огня непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным.

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