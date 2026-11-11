Мужчины мобилизационного возраста должны быть в Украине, - Зеленский

Мужчины мобилизационного возраста, уехавшие из Украины, должны вернуться. Однако это сложный вопрос из-за разных обстоятельств выезда.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином.
По словам президента, из-за войны многих семей разделились - мужья остаются на фронте, а жены с детьми выезжают за границу и долго не видятся.
Поэтому многие семьи распались, поэтому дать однозначный ответ о депортации или возвращении украинцев очень трудно.
"Конечно, я хотел бы, чтобы люди, бежавшие из Украины, и если они мобилизационного возраста, были в Украине, и мы хотели бы, чтобы они вернулись. Но это очень сложный вопрос, потому что есть много разных обстоятельств, почему люди уехали", - отметил глава государства.
Обновлено 22:50
В то же время, премьер Ирландии Михал Мартин заверил, что страна не планирует принудительно возвращать украинцев, подпадающих под мобилизацию.
"Мы не собираемся преследовать украинских мужчин мобилизационного возраста", - подчеркнул он.
Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает реакции России на идеи перемирия в нескольких ключевых областях.
Речь идет, прежде всего, о прекращении ударов по энергетике и безопасности зернового коридора, а ответы на эти предложения посланцы Дональда Трампа могут предоставить уже завтра.
Ранее сообщалось, что Зеленский проведет встречу со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине.
Перед визитом в Ирландию американские переговорщики отправятся в Россию для обсуждения возможных форматов прекращения огня непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным.