Мужчины мобилизационного возраста должны быть в Украине, - Зеленский

По словам президента, из-за войны многих семей разделились - мужья остаются на фронте, а жены с детьми выезжают за границу и долго не видятся.

Поэтому многие семьи распались, поэтому дать однозначный ответ о депортации или возвращении украинцев очень трудно.

"Конечно, я хотел бы, чтобы люди, бежавшие из Украины, и если они мобилизационного возраста, были в Украине, и мы хотели бы, чтобы они вернулись. Но это очень сложный вопрос, потому что есть много разных обстоятельств, почему люди уехали", - отметил глава государства.

Обновлено 22:50

В то же время, премьер Ирландии Михал Мартин заверил, что страна не планирует принудительно возвращать украинцев, подпадающих под мобилизацию.

"Мы не собираемся преследовать украинских мужчин мобилизационного возраста", - подчеркнул он.