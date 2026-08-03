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Чоловіки за кордоном будуть отримувати консульські послуги по-новому: що зміниться

22:57 03.08.2026 Пн
2 хв
Це стосується військовозобов'язаних українців
aimg Олена Бджола
Фото: військові квитки (zoda.go,ua)

Українські консульства за кордоном не зможуть надавати послуги чоловікам призовного віку без військово-облікових документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів України.

Зміни для чоловіків-українців за кордоном

29 липня Кабмін прийняв постанову № 981, до якої додається Порядок перевірки дійсності військово-облікових документів консульською посадовою особою закордонної дипустанови України.

Зокрема, чоловіки віком від 18 до 60 років, які є громадянами України, мають подавати не лише необхідні документи, а й військово-обліковий документ в електронній формі або роздрукований.

При цьому громадяни України, які перебувають на військовому обліку в СБУ або розвідувальному органі також подають військово-обліковий документ у паперовій формі.

Як перевірити

Безпосередньо у консульських установах перевірка може здійснюватися шляхом:

  • взаємодії між інформаційно-комунікаційною системою "е-Консул" та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • отримання підтвердження актуальності персональних даних у режимі реального часу засобами Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони.

Чи можливі відмови

У документі визначені передумови щодо відмов у вчиненні консульських дій у разі:

  • отримання з Реєстру відомостей про недійсність військово-облікового документа та/або необхідність оновлення персональних даних;
  • непред’явлення особою військово-облікового документа (в електронній формі), дійсного на момент звернення;
  • пред’явлення особою військово-облікового документа (в електронній формі), в якому відсутні відомості про підтвердження актуальності персональних даних.

Раніше РБК-Україна писало, що право на відстрочку від мобілізації у 2026 році мають різні категорії військовозобов'язаних. Закон визначає перелік підстав і порядок її оформлення.

Крім того, школи мають право перевіряти наявність електронного військово-облікового документа (е-ВОД) в учнів-призовників, а вимагати замість нього паперовий варіант заборонено.

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