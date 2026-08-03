Чоловіки за кордоном будуть отримувати консульські послуги по-новому: що зміниться

Українські консульства за кордоном не зможуть надавати послуги чоловікам призовного віку без військово-облікових документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів України.
29 липня Кабмін прийняв постанову № 981, до якої додається Порядок перевірки дійсності військово-облікових документів консульською посадовою особою закордонної дипустанови України.
Зокрема, чоловіки віком від 18 до 60 років, які є громадянами України, мають подавати не лише необхідні документи, а й військово-обліковий документ в електронній формі або роздрукований.
При цьому громадяни України, які перебувають на військовому обліку в СБУ або розвідувальному органі також подають військово-обліковий документ у паперовій формі.
Безпосередньо у консульських установах перевірка може здійснюватися шляхом:
У документі визначені передумови щодо відмов у вчиненні консульських дій у разі:
Раніше РБК-Україна писало, що право на відстрочку від мобілізації у 2026 році мають різні категорії військовозобов'язаних. Закон визначає перелік підстав і порядок її оформлення.
Крім того, школи мають право перевіряти наявність електронного військово-облікового документа (е-ВОД) в учнів-призовників, а вимагати замість нього паперовий варіант заборонено.