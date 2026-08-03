Мужчины за границей будут получать консульские услуги по-новому: что изменится

Украинские консульства за границей не смогут оказывать услуги мужчинам призывного возраста без военно-учетных документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины.
29 июля Кабмин принял постановление № 981, к которому прилагается Порядок проверки действительности военно-учетных документов консульским должностным лицом зарубежного дипучреждения Украины.
В частности, мужчины от 18 до 60 лет, которые являются гражданами Украины, должны подавать не только необходимые документы, но и военно-учетный документ в электронной форме или распечатанный.
При этом граждане Украины, состоящие на военном учете в СБУ или разведывательном органе, также представляют военно-учетный документ в бумажной форме.
Непосредственно в консульских учреждениях проверка может производиться путем:
В документе определены предпосылки насчет отказов в совершении консульских действий в случае:
Ранее РБК-Украина писало, что право на отсрочку от мобилизации в 2026 году имеют разные категории военнообязанных. Закон определяет перечень оснований и порядок его оформления.
Кроме того, школы имеют право проверять наличие электронного военно-учетного документа (е-ВОД) у учащихся-призывников, а требовать вместо него бумажный вариант запрещено.