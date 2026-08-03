Мужчины за границей будут получать консульские услуги по-новому: что изменится

Изменения для мужчин-украинцев за границей

29 июля Кабмин принял постановление № 981, к которому прилагается Порядок проверки действительности военно-учетных документов консульским должностным лицом зарубежного дипучреждения Украины.

В частности, мужчины от 18 до 60 лет, которые являются гражданами Украины, должны подавать не только необходимые документы, но и военно-учетный документ в электронной форме или распечатанный.

При этом граждане Украины, состоящие на военном учете в СБУ или разведывательном органе, также представляют военно-учетный документ в бумажной форме.

Как проверить

Непосредственно в консульских учреждениях проверка может производиться путем:

взаимодействия между информационно-коммуникационной системой "е-Консул" и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов;

и получение подтверждения актуальности персональных данных в режиме реального времени посредством Государственного вебпортала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны.

Возможны ли отказы

В документе определены предпосылки насчет отказов в совершении консульских действий в случае: