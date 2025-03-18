Чоловіки 18-60 років за кордоном зможуть стати на військовий облік дистанційно, - Верещук

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українці зможуть сплачувати штрафи за порушення військового обліку онлайн через додаток "Резерв+". Це можна буде зробити без відвідування територіальних центрів комплектування.

Нова система працюватиме і для українців, які перебувають за кордоном.

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