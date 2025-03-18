Мужчины 18-60 лет за границей смогут стать на воинский учет дистанционно, - Верещук

Напомним, ранее мы сообщали, что украинцы смогут платить штрафы за нарушение воинского учета онлайн через приложение "Резерв+". Это можно будет сделать без посещения территориальных центров комплектования.

Новая система будет работать и для украинцев, которые находятся за границей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.