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Чоловікам до 24 років можуть дозволити виїзд за кордон, - Веніславський

Фото: Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У короткостроковій перспективі в Україні можуть переглянути підхід до виїзду чоловіків за кордон - розглядатимуть підвищення вікової межі дозволу до 23-24 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського у Media Center Ukraine.

За словами Веніславського, наразі серед народних депутатів обговорюється питання молоді, яка їде за кордон на навчання й не повертається після цього до України. Він додав, що наразі існує ідея, щоб до 23-24 років не обмежувати громадян України в пересуванні

"Щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними й не були змушені залишатися за кордоном, а підтримували зв'язок з Україною", - пояснив він. 

Зокрема зазначив, що загалом це питання є досить сенситивним, оскільки важко визначити вікову межу, коли чоловік може виїхати за кордон. Втім, в короткостроковій перспективі в парламенті будуть законодавчі ініціативи на цю тему. 

 

Мобілізація в Україні

18 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану та мобілізації.

Воєнний стан надає владі повноваження для запровадження спеціальних обмежень. У цей період може бути встановлена заборона на вільне пересування всередині країни, а також обмеження транспортного руху як для громадян України, так і для іноземних громадян.

Зокрема під час дії воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років загалом заборонено залишати територію країни. До винятків належать, зокрема, чоловіки з інвалідністю, багатодітні батьки, ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю, студенти іноземних вишів й не тільки.

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Мобілізація в Україні