Чоловікам до 24 років можуть дозволити виїзд за кордон, - Веніславський

За словами Веніславського, наразі серед народних депутатів обговорюється питання молоді, яка їде за кордон на навчання й не повертається після цього до України. Він додав, що наразі існує ідея, щоб до 23-24 років не обмежувати громадян України в пересуванні.

"Щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними й не були змушені залишатися за кордоном, а підтримували зв'язок з Україною", - пояснив він.

Зокрема зазначив, що загалом це питання є досить сенситивним, оскільки важко визначити вікову межу, коли чоловік може виїхати за кордон. Втім, в короткостроковій перспективі в парламенті будуть законодавчі ініціативи на цю тему.