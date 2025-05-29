Мужчинам до 24 лет могут разрешить выезд за границу, - Вениславский

По словам Вениславского, сейчас среди народных депутатов обсуждается вопрос молодежи, которая едет за границу на учебу и не возвращается после этого в Украину. Он добавил, что сейчас существует идея, чтобы до 23-24 лет не ограничивать граждан Украины в передвижении.

"Чтобы те молодые украинцы, которые учатся за рубежом, имели возможность приезжать в Украину, общаться с родными и не были вынуждены оставаться за границей, а поддерживали связь с Украиной", - пояснил он.

В частности отметил, что в целом этот вопрос является достаточно сенситивным, поскольку трудно определить возрастную границу, когда человек может выехать за границу. Впрочем, в краткосрочной перспективе в парламенте будут законодательные инициативы на эту тему.