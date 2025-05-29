Мужчинам до 24 лет могут разрешить выезд за границу, - Вениславский

В краткосрочной перспективе в Украине могут пересмотреть подход к выезду мужчин за границу - будут рассматривать повышение возрастной границы разрешения до 23-24 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в Media Center Ukraine.
По словам Вениславского, сейчас среди народных депутатов обсуждается вопрос молодежи, которая едет за границу на учебу и не возвращается после этого в Украину. Он добавил, что сейчас существует идея, чтобы до 23-24 лет не ограничивать граждан Украины в передвижении.
"Чтобы те молодые украинцы, которые учатся за рубежом, имели возможность приезжать в Украину, общаться с родными и не были вынуждены оставаться за границей, а поддерживали связь с Украиной", - пояснил он.
В частности отметил, что в целом этот вопрос является достаточно сенситивным, поскольку трудно определить возрастную границу, когда человек может выехать за границу. Впрочем, в краткосрочной перспективе в парламенте будут законодательные инициативы на эту тему.
18 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации.
Военное положение предоставляет властям полномочия для введения специальных ограничений. В этот период может быть установлен запрет на свободное передвижение внутри страны, а также ограничения транспортного движения как для граждан Украины, так и для иностранных граждан.
В частности, во время действия военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в целом запрещено покидать территорию страны. К исключениям относятся, в частности, мужчины с инвалидностью, многодетные родители, те, кто сопровождает лиц с инвалидностью, студенты иностранных вузов и не только.
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