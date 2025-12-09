Чоловіка можуть не взяти на роботу, якщо він не стоїть на обліку в ТЦК: роз’яснення

За даними Держпраці, військово-облікові документи під час прийняття на роботу повинні надати:

військовозобов’язані - військовий квиток або тимчасове посвідчення;

призовники - посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Без цих документів оформлення на роботу заборонене. Такі вимоги встановлені постановою КМУ №921.

Приймати на роботу призовників та військовозобов’язаних роботодавці мають право тільки після взяття їх на військовий облік у ТЦК (або за умови перебування на обліку в СБУ чи Службі зовнішньої розвідки).

Таким чином, якщо кандидат не перебуває на військовому обліку, роботодавець не може законно укласти з ним трудовий договір.

Жінки з медичною освітою - теж військовозобов’язані

В Управлінні інспекційної діяльності у Житомирській області зазначають, що жінки з медичною та фармацевтичною освітою належать до військовозобов’язаних і також повинні подати військово-обліковий документ - навіть якщо влаштовуються на посаду, не пов’язану з медициною.

У Держлікслужбі також звертають увагу, що з січня 2023 року діє постанова КМУ №1487, яка визначає порядок ведення внутрішнього військового обліку роботодавцем.

Згідно з документом жінки з медичною або фармацевтичною спеціальністю, які ще не стали на військовий облік, можуть працевлаштовуватися та виконувати свої обов’язки до кінця 2026 року як невійськовозобов’язані.

Водночас роботодавець зобов’язаний повідомляти ТЦК про наявність трудових відносин із такими працівницями.