Головна » Життя » Суспільство

Що таке ВОС і як її отримати: Міноборони пояснило, які спеціальності дають військовим

Вівторок 11 листопада 2025 14:08
UA EN RU
Що таке ВОС і як її отримати: Міноборони пояснило, які спеціальності дають військовим Фото: Військові спеціальності в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Військово-облікова спеціальність (ВОС) - це категорія військового обліку, яка визначає, яку саме військову професію має військовослужбовець або військовозобов’язаний, а також до якого роду військ він належить.

РБК-Україна з посиланням Міністерство оборони України розповідає, як призначають ВОС та для чого це потрібно.

У відомстві зазначають, що перелік військово-облікових спеціальностей затверджується окремо для рядового, сержантського і старшинського складу, а також для офіцерів.

Хто і як отримує ВОС

Громадяни, які не проходили військову службу, отримують ВОС під час взяття на облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). При цьому враховується освіта та наявні спеціальності.

Наприклад, якщо людина має медичну освіту, їй присвоюють ВОС-879 - "Молодших спеціалістів з медичною освітою".

Після призову на військову службу всі новобранці спершу проходять базову загальновійськову підготовку (БЗВП). За її результатами вони отримують ВОС-100 "Стрілець". Після цього військовослужбовців можуть направити на фахову підготовку для здобуття іншої спеціальності.

Офіцери отримують ВОС після навчання у військових вишах або під час переатестації. Військовослужбовці рядового і сержантського складу можуть мати кілька спеціальностей - за освітою, досвідом або після додаткових курсів.

Як розшифровується код ВОС

ВОС має цифрове позначення, що дозволяє автоматизовано вести військовий облік.

Для офіцерів використовується шестизначний код, де перші дві цифри означають групу, а наступні чотири - спеціальність. Наприклад, ВОС-02 1400 означає групу "Командного профілю" та спеціальність "Бойове застосування частин морської піхоти".

Як перевірити свою спеціальність

Військовозобов’язані громадяни можуть перевірити свою ВОС у мобільному застосунку "Резерв+". Для військовослужбовців відповідна відмітка робиться у військовому квитку та заноситься до особової справи.

У Міноборони наголошують, що військово-облікова спеціальність може змінюватися - наприклад, після проходження додаткової підготовки або при зміні військової посади.

Нагадаємо, у вересні нинішнього року в застосунку "Резерв+" військовозобов’язані почали помічати відмітку "ВОС-999", яка означає, що людина не проходила строкову службу або навчальні збори і потребує базової загальновійськової підготовки. Міністерство оборони уточнює, що ця позначка носить лише інформаційний характер і не потребує жодних дій від громадян.

