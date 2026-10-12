Чоловік зі зброєю напав на поліцейських у Кропивницькому, його шукають

Стрілянина у Кропивницькому

Поліція Кіровоградщини вживає заходів для затримання озброєного правопорушника, кажуть у Нацполіції.

"Сьогодні, 12 жовтня, у Кропивницькому чоловік під час спілкування з поліцейськими кинув у бік правоохоронців гранати, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліція ввела спеціальну поліцейську операцію "Грім", щоб затримати підозрюваного. Залучені всі необхідні підрозділи.

Раніше РБК-Україна писало, що у Шептицькому чоловік зробив замах на вбивство ветерана. А коли його затримували - поцілив з пневмата у поліцейського.