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Мужчина с оружием напал на полицейских в Кропивницком, его ищут

19:09 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: полиция расследует правонарушение (Виталий Носач, РБК-Украина)

Неизвестный бросал гранаты и стрелял из автоматического оружия по полицейским в Кропивницком. Проходит специальная операция по его задержанию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины в Telegram.

Стрельба в Кропивницком

Полиция Кировоградщины принимает меры по задержанию вооруженного правонарушителя, говорят в Нацполиции.

"Сегодня, 12 октября, в Кропивницком мужчина во время общения с полицейскими бросил в сторону правоохранителей гранаты, после чего открыл стрельбу из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

Полиция ввела специальную полицейскую операцию "Гром", чтобы задержать подозреваемого. Вовлечены все необходимые подразделения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Шептицком мужчина покушался на убийство ветерана. А когда его задерживали - попал из пневмата в полицейского.

Кроме того, в Одесской области произошло нападение на военнослужащего ТЦК во время проведения мероприятий оповещения. Неизвестный нанес ему ножевое ранение и скрылся.

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