Мужчина с оружием напал на полицейских в Кропивницком, его ищут
Неизвестный бросал гранаты и стрелял из автоматического оружия по полицейским в Кропивницком. Проходит специальная операция по его задержанию
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины в Telegram.
Стрельба в Кропивницком
Полиция Кировоградщины принимает меры по задержанию вооруженного правонарушителя, говорят в Нацполиции.
"Сегодня, 12 октября, в Кропивницком мужчина во время общения с полицейскими бросил в сторону правоохранителей гранаты, после чего открыл стрельбу из автоматического оружия", - говорится в сообщении.
Полиция ввела специальную полицейскую операцию "Гром", чтобы задержать подозреваемого. Вовлечены все необходимые подразделения.
Ранее РБК-Украина писало, что в Шептицком мужчина покушался на убийство ветерана. А когда его задерживали - попал из пневмата в полицейского.
Кроме того, в Одесской области произошло нападение на военнослужащего ТЦК во время проведения мероприятий оповещения. Неизвестный нанес ему ножевое ранение и скрылся.