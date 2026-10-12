ua en ru
Пн, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Мужчина с оружием напал на полицейских в Кропивницком, его ищут

19:09 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Мужчина с оружием напал на полицейских в Кропивницком, его ищут Фото: полиция расследует правонарушение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Неизвестный бросал гранаты и стрелял из автоматического оружия по полицейским в Кропивницком. Проходит специальная операция по его задержанию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины в Telegram.

Стрельба в Кропивницком

Полиция Кировоградщины принимает меры по задержанию вооруженного правонарушителя, говорят в Нацполиции.

"Сегодня, 12 октября, в Кропивницком мужчина во время общения с полицейскими бросил в сторону правоохранителей гранаты, после чего открыл стрельбу из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

Полиция ввела специальную полицейскую операцию "Гром", чтобы задержать подозреваемого. Вовлечены все необходимые подразделения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Шептицком мужчина покушался на убийство ветерана. А когда его задерживали - попал из пневмата в полицейского.

Кроме того, в Одесской области произошло нападение на военнослужащего ТЦК во время проведения мероприятий оповещения. Неизвестный нанес ему ножевое ранение и скрылся.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кропивницкий
Новости
Шаг в ЕС: Рада приняла важный закон об образовании для нацменьшинств
Шаг в ЕС: Рада приняла важный закон об образовании для нацменьшинств
Аналитика
Россию нужно загнать в угол, чтобы были настоящие переговоры: интервью с Андреем Сибигой
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россию нужно загнать в угол, чтобы были настоящие переговоры: интервью с Андреем Сибигой