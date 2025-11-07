Чоловік поранив себе після проходження ВЛК: у ТЦК прокоментували інцидент

У Дніпрі чоловік, якого доставили до територіального центру комплектування (ТЦК) для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), завдав собі тілесних ушкоджень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.
Як зазначається, інцидент стався близько опівночі 7 листопада. Після проходження ВЛК та отримання висновку чоловік відійшов до вбиральні, де завдав собі тілесних ушкоджень. На місце події одразу викликали швидку допомогу, йому надали домедичну допомогу та доправили до лікарні.
У соцмережах опублікували відео, на якому видно скривавленого чоловіка. Кілька людей, зокрема у військовій формі, намагалися надати йому допомогу.
У ТЦК закликали користувачів соцмереж утриматися від поширення неперевірених повідомлень і спекуляцій навколо інциденту.
"Військовослужбовці ТЦК та СП діють виключно в межах своїх повноважень і чинного законодавства", - наголосили у відомстві.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у Кременчуці військовозобов’язаний відкрив стрілянину в РТЦК, поранивши двох військових. Інцидент стався під час огляду чоловіка, доставленого до збірного пункту. Нападника затримали, поранених доправили до лікарні, їх життю нічого не загрожує.
Ще один інцидент за участі ТЦК наприкінці жовтня стався в Одесі. Вантажники влаштували бійку з працівниками ТЦК, після чого перекинули службовий мікроавтобус. Унаслідок інциденту постраждали військові. У ТЦК заявили, що це був напад із застосуванням сили та газу, а поліція вже розпочала слідчі дії.