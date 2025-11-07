Мужчина ранил себя после прохождения ВВК: в ТЦК прокомментировали инцидент

Как отмечается, инцидент произошел около полуночи 7 ноября. После прохождения ВВК и получения заключения мужчина отошел в туалет, где нанес себе телесные повреждения. На место происшествия сразу вызвали скорую помощь, ему оказали домедицинскую помощь и доставили в больницу.

В соцсетях опубликовали видео, на котором видно окровавленного мужчину. Несколько человек, в том числе в военной форме, пытались оказать ему помощь.

В ТЦК призвали пользователей соцсетей воздержаться от распространения непроверенных сообщений и спекуляций вокруг инцидента.

"Военнослужащие ТЦК и СП действуют исключительно в пределах своих полномочий и действующего законодательства", - отметили в ведомстве.