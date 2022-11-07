UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чоловік планував вивезти ухилянтів до Румунії за 6500 доларів. Його затримали (фото)

Фото: Чоловік планував вивезти ухилянтів до Румунії за 6500 доларів (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Чернівецького району намагався незаконно вивезти військовозобов'язаних до Румунії за 6500 доларів. Правоохоронцям вдалося затримати організатора схеми та оголосити йому про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Громадянин налагодив незаконний канал переправлення за кордон чоловіків, яким заборонено покидати територію України. Протягом жовтня-листопада 2022 року чоловік підшуковував військовозобов’язаних, які готові заплатити за втечу з країни", - йдеться у повідомленні.

4 листопада 2022 року за 6500 доларів чоловік забезпечив трансфер двох військовозобов’язаних до лінії розмежування держкордону з Румунією. Проте організатора разом з пасажирами виявили працівники поліції та прикордонники в селі Плоска Вижницького району Чернівецької області.

Чоловіку повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, за що йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що СБУ ліквідувала три масштабних канали перетину кордону "ухилянтами".

Раніше повідомлялось, що СБУ викрила шість осіб, які причетні до організації незаконного виїзду чоловіків за кордон. Затримання відбувалися в Київській та Черкаській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РумуніяЕвросоюзполицияВійна в Україні