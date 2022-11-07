Мужчина планировал вывезти уклонистов в Румынию за 6500 долларов. Его задержали (фото)

Житель Черновицкого района пытался незаконно вывезти военнообязанных в Румынию за 6500 долларов. Правоохранителям удалось задержать организатора схемы и объявить ему подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Гражданин наладил незаконный канал переправки за границу мужчин, которым запрещено покидать территорию Украины. В течение октября-ноября 2022 года мужчина подыскивал военнообязанных, готовых заплатить за побег из страны", - говорится в сообщении.

4 ноября 2022 года за 6500 долларов человек обеспечил трансфер двух военнообязанных к линии разграничения госграницы с Румынией. Однако организатора вместе с пассажирами обнаружили сотрудники полиции и пограничники в селе Плоска Вижницкого района Черновицкой области.

Мужчине сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, за что ему грозит до 9 лет лишения свободы.