UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Чоловік з карабіном розгулював по території ЖК в Києві, його затримував спецназ

16:27 21.04.2026 Вт
2 хв
У квартирі затриманого виявили цілий арсенал
aimg Валерій Ульяненко
Фото: чоловік зі зброєю в руках розгулював у ЖК Києва (facebook.com/UA.KyivPolice)

Поліцейські Києва затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу. В його квартирі виявили карабін, рушницю і сотні набоїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Києва.

Читайте також: Клименко зробив нову заяву щодо короткостволу для цивільних

Повідомляється, що в понеділок, 20 квітня, близько 23:10 години поліція отримала повідомлення про те, що в одному з житлових комплексів на вулиці Каховській ходить озброєний чоловік.

За вказаною адресою прибули працівники полку поліції особливого призначення №1 та екіпаж патрульних.

"Правоохоронці встановили квартиру, до якої зайшов порушник, та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець, який перебував із ознаками сп’яніння", - йдеться у заяві.

Під час проведення обшуку правоохоронці вилучили карабін "Кольт М-4", мисливську рушницю "Escort Magnum BTS12" та близько 200 набоїв. Вилучену зброю було направлено на експертизу.

Фото: затримання озброєного чоловіка у ЖК Києва (facebook.com/UA.KyivPolice)

Слідчі Дніпровського управління поліції Києва відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання зброї чи боєприпасів без передбаченого законом дозволу).

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, 21 квітня на Дніпропетровщині п'ятеро правоохоронців отримали поранення, коли п'яний місцевий житель кинув у них дві гранати під час затримання. Одна з них не спрацювала, інша вибухнула.

Нещодавно у Мукачівському районі Закарпатської області затримали чоловіка, який викрав жінку з 3-річною дитиною та відкрив вогонь по правоохоронцях з травматичного пістолета.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївЗброя в УкраїніПоліція Києва