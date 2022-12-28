Чоловік з дитиною підірвалися на вибуховому пристрої у Харківській області

"У районі с. Бугаївка Чугуївського району у лісі на вибуховому пристрої підірвалися чоловік 47 років та 7-річний хлопчик. Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу, - написав він.

Синєгубов закликає українців бути уважними та обережними, особливо на звільнених територіях Харківської області. Краще утриматися від відвідування лісів, лісосмуги та не виходити на узбіччя доріг, адже це може бути небезпечно для життя.

У жодному разі не можна торкатися підозрілих та незрозумілих предметів, а одразу звертатися до правоохоронців або рятувальників ДСНС.

Нагадаємо, у Херсонській області під час розмінування підірвалися на російській міні та загинули троє співробітників ДСНС.

Раніше у Харківській області двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні, вони не вижили.

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