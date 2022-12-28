Мужчина с ребенком подорвались на взрывном устройстве в Харьковской области

"В районе с. Бугаевка Чугуевского района в лесу на взрывном устройстве подорвались мужчина 47 лет и 7-летний мальчик. Оба получили взрывные травмы и были госпитализированы. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь", - написал он.

Синегубов призывает украинцев быть внимательными и аккуратными, особенно на освобожденных территориях Харьковской области. Лучше воздержаться от посещения лесов, лесной полосы и не выходить на обочину дорог, ведь это может быть опасно для жизни.

Ни в коем случае нельзя трогать подозрительные и непонятные предметы, а сразу обращаться к правоохранителям или спасателям ГСЧС.

Напомним, в Херсонской области во время разминирования подорвались на российской мине и погибли три сотрудника ГСЧС.

Ранее в Харьковской области двое мужчин подорвались на вражеской мине, они не выжили.

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