Чого Україні чекати від саміту НАТО у Вашингтоні: відповідь посла Естонії

Країнам-членам Північноатлантичного альянсу на саміті у Вашингтоні потрібно послати сигнал про те, що одного разу Україна стане членом НАТО.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла посол Естонії в Україні Аннелі Кольк.
"Що стосується Естонії, ми підтримали запрошення України, а також знаємо, що НАТО надасть максимальний захист, який знадобиться Україні. Ми самі це знаємо, тому що є членами НАТО і дуже активно виступали за це вже у Вільнюсі (на попередньому саміті НАТО 2023 року, - ред.)", - заявила вона.
За її словами, Естонія виступає за це і зараз, але знає, що з іншими партнерами ведуться цілодобові дискусії, щоб знайти рішення.
"Це наша головна мета - піти на крок далі від рішення Вільнюського саміту. Ми маємо дати сигнал, що одного дня Україна стане членом НАТО. І ми сподіваємося, що нам вдасться просунутися порівняно з Вільнюсом", - заявила Кольк.
Посол додала, що навіть якщо Україна не отримає запрошення, то "формулювання буде сильнішим, ми на це сподіваємося".
Із 9 до 11 липня у столиці США відбудеться саміт НАТО, присвячений 75-річчю організації.
Через сім місяців після початку повномасштабної агресії Росії проти України, країна подала офіційну заявку на членство в НАТО. Примітно, що Київ заявляє про бажання прискореної процедури вступу, минаючи стандартний етап Плану дій щодо членства в НАТО.
Напередодні саміту Північноатлантичного альянсу президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Київ уже активно готується до цієї події.
При цьому координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі ясно дав зрозуміти, що вступ України до НАТО зумовлений перемогою у війні з Росією.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що офіційно оголосити про дати членства України на саміті у Вашингтоні не планується.
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