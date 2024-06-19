Чего Украине ожидать от саммита НАТО в Вашингтоне: ответ посла Эстонии

"Что касается Эстонии, мы поддержали приглашение Украины, а также знаем, что НАТО предоставит максимальную защиту, которая понадобится Украине. Мы сами это знаем, потому что являемся членами НАТО и очень активно выступали за это уже в Вильнюсе (на предыдущем саммите НАТО в 2023 году, - ред.)", - заявила она.

По ее словам, Эстония выступает за это и сейчас, но знает, что с другими партнерами ведутся круглосуточные дискуссии, чтобы найти решение.

"Это наша главная цель - пойти на шаг дальше от решения Вильнюсского саммита. Мы должны дать сигнал, что однажды Украина станет членом НАТО. И мы надеемся, что нам удастся продвинуться по сравнению с Вильнюсом", - заявила Кольк.

Посол добавила, что даже если Украина не получит приглашения, то "формулировка будет более сильной, мы на это надеемся".