Чего Украине ожидать от саммита НАТО в Вашингтоне: ответ посла Эстонии

Странам-членам Североатлантического альянса на саммите в Вашингтоне нужно послать сигнал о том, что однажды Украина станет членом НАТО.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.
"Что касается Эстонии, мы поддержали приглашение Украины, а также знаем, что НАТО предоставит максимальную защиту, которая понадобится Украине. Мы сами это знаем, потому что являемся членами НАТО и очень активно выступали за это уже в Вильнюсе (на предыдущем саммите НАТО в 2023 году, - ред.)", - заявила она.
По ее словам, Эстония выступает за это и сейчас, но знает, что с другими партнерами ведутся круглосуточные дискуссии, чтобы найти решение.
"Это наша главная цель - пойти на шаг дальше от решения Вильнюсского саммита. Мы должны дать сигнал, что однажды Украина станет членом НАТО. И мы надеемся, что нам удастся продвинуться по сравнению с Вильнюсом", - заявила Кольк.
Посол добавила, что даже если Украина не получит приглашения, то "формулировка будет более сильной, мы на это надеемся".
С 9 по 11 июля в столице США пройдет саммит НАТО, посвященный 75-летию организации.
Семь месяцев спустя после начала полномасштабной агрессии России против Украины, страна подала официальную заявку на членство в НАТО. Примечательно, что Киев заявляет о желании ускоренной процедуры вступления, минуя стандартный этап Плана действий по членству в НАТО.
В преддверии саммита Североатлантического альянса, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев уже активно готовится к этому событию.
При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ясно дал понять, что вступление Украины в НАТО обусловлено победой в войне с Россией.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что официально объявить о датах членства Украины на саммите в Вашингтоне не планируется.
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